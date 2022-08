Stand: 07.08.2022 15:01 Uhr Mehr Miet- und Fahrtkosten-Zuschüsse für Azubis

Mecklenburg-Vorpommern passt die Finanzhilfen für Azubis an die Kosten- und Tarifentwicklung im Bundesland an. Nach Angaben des Bildungsministeriums gewährt das Land von diesem Lehrjahr an Zuschüsse für Fahrt- und Unterbringungskosten auch bei höherer Ausbildungsvergütung. Die Obergrenze sei von 600 auf 750 Euro im Monat angehoben worden. Fast 40 Prozent der Auszubildenden könnten von den Hilfen profitieren, so Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Bei einer Entfernung zwischen Wohn- und Berufsschulort von maximal 300 Kilometern betrage der Fahrtkostenzuschuss durch das Land pro Jahr 280 Euro. Auszubildende, die einen längeren Anfahrtsweg haben, könnten 560 Euro erhalten. | 07.08.2022 15:00

