Stand: 21.08.2020 05:12 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mehr Fälle von Trickbetrug in MV registriert

Bei der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sind seit Jahresbeginn deutlich mehr Anzeigen wegen Trickbetrugs registriert worden. Bis Juli wurden knapp 1.370 Fälle zur Anzeige gebracht, in denen ältere Menschen Opfer wurden - fast 400 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Mehr Fälle, aber weniger Beute

Die Rede ist von 41 Prozent mehr Fällen, die angezeigt wurden. Dabei erbeuteten die Trickbetrüger aber weniger Geld und Wertsachen. Nach Angaben des Landeskriminalamts waren die Betrüger dabei etwa 100 Mal erfolgreich. Fast 800.000 Euro konnten die Kriminellen dabei erbeuten. Im gesamten Vorjahr lag die Schadenssumme bei 1,5 Millionen Euro. Die Ermittler führen dies unter anderem auf eine höhere Wachsamkeit und mehr Aufklärung zurück.

Videos 04:56 Nordmagazin "Enkeltrick": Wie kann man sich schützen? Nordmagazin Seit Jahren fallen Menschen auf den sogenannten Enkeltrick rein. Im Raum Rostock sind die Fälle in diesem Jahr sogar um ein Drittel gestiegen. Die Polizei setzt auf Prävention. Video (04:56 min)

Jeder dritte Fall ist ein Enkeltrick

In etwa jedem dritten Fall gaben sich die Täter als Verwandte oder Bekannte aus - etwa beim Enkeltrick. Erst Anfang der Woche hatte eine Rentnerin aus Stralsund Bargeld und Schmuck im Wert von rund 40.000 Euro an Trickbetrüger verloren. Gesunken ist prozentual hingegen die Masche, bei der sich die Gauner als Polizisten oder Vollstreckungsbeamte ausgeben. Anlässlich des heutigen Tags der Senioren ruft das LKA dazu auf, misstrauisch zu sein, wenn sich jemand am Telefon nicht mit Namen meldet. Wenn Geld gefordert wird, sollte aufgelegt oder der Notruf gewählt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 21.08.2020 | 05:00 Uhr