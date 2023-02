Marineinspekteur: Maritime Infrastruktur besser schützen Stand: 10.02.2023 10:19 Uhr Strategisch wichtige Infrastrukturen auf See wie Pipelines oder Stromkabel müssen aus Sicht der Deutschen Marine besser geschützt werden. In Rostock hat der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, Vorschläge gemacht, wie potentielle Angreifer abgeschreckt werden könnten.

In dem als "Gedankenpapier" bezeichneten marineinternen Beitrag fordert Kaack, im nationalen wie internationalen Verbund die Ostsee "gläserner" zu machen. Ihm gehe es darum, die Daten aus zivilen, staatlichen und militärischen Quellen zusammenzuführen. So könnte die Ostsee besser überwacht werden. Konkret fordert er die militärische Auswertung von Sensordaten um ein weitgehend vollständiges Über- und Unterwasserlagebild zu erlangen.

Mutmaßlicher Sabotageakt an Pipeline Nord Stream 2

Kaack verwies in dem Zusammenhang auch auf den "vermutlichen Sabotageakt" an der Pipeline Nord Stream 2 im September 2022. "Bisher könne niemand sagen, wer das bei Bornholm war", so der Vizeadmiral. Wenn aber klar und bekannt sei, dass die kritische Infrastruktur überwacht werde, dann habe das eine abschreckende Wirkung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.02.2023 | 11:00 Uhr