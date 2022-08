Stand: 09.08.2022 12:50 Uhr MV und Niedersachsen wollen gemeinsam vier Polizeihubschrauber kaufen

Mecklenburg-Vorpommern kauft gemeinsam mit Niedersachsen Polizeihubschrauber. Damit wollen beide Länder Geld, Zeit und Aufwand sparen, wie die Innenminister in Schwerin und Hannover am Vormittag mitteilten. Jedes Bundesland soll zwei der vier jetzt ausgeschriebenen Hubschrauber erhalten. Das Innenministerium in Schwerin verweist darauf, dass man schon mit Brandenburg gemeinsam Feuerwehrdrehleitern gekauft habe und dabei rund 200.000 Euro pro Gerät sparen konnte. | 09.08.2022 12:49

