Landtag bringt Partnerschaftsvertrag auf den Weg

Mecklenburg-Vorpommern strebt eine engere politische Zusammenarbeit mit dem Leningrader Gebiet im Nordwesten Russlands an. Der Landtag hat dazu eine deutsch-russische Partnerschaftsvereinbarung auf den Weg gebracht. Beide Regionen pflegen bereits seit Jahren einen engen wirtschaftlichen Austausch, auch die beiden Regierungen arbeiten bereits eng zusammen.

"Festigung der Beziehung" angestrebt

Angestrebt wird jetzt ein regelmäßiger politischer Meinungs- und Erfahrungsaustausch. Außerdem soll das Erlernen der Sprache des jeweils anderen Landes gefördert werden, damit sich die Bürger grenzüberschreitend leichter begegnen und austauschen können. Insgesamt sei es das Ziel, einen Beitrag zur Festigung freundschaftlicher Beziehungen zwischen dem russischen und dem deutschen Volk zu leisten. Der Vertrag soll im April kommenden Jahres auf der Deutschen Woche in St. Petersburg unterzeichnet werden.

Weitere Themen: Transparenz, Familien, Schwimmen für Kinder

Am zweiten Sitzungstag nach der Sommerpause will die Linksfraktion zudem eine Transparenz-Dokumentation einführen. Dadurch solle für jeden nachvollziehbar sein, welche Organisationen bei der Erarbeitung von Gesetzen mitgewirkt hat. Die AfD beantragt, dass die Landesregierung die traditionelle Familie aus Mutter, Vater und Kindern stärken und schützen soll. Die Fraktion der Freien Wählen/BMV will verbindlich erreichen, dass schon Kita-Kinder schwimmen lernen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Mecklenburg-Vorpommern