MV-Werften durch Millionenspritze vorerst gerettet Stand: 26.05.2021 15:01 Uhr Die MV-Werften mit Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund sind vorerst gerettet. Der Bund stellt rund 300 Millionen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Verfügung. Damit sollen die Schiffe "Global 1" und "Crystal Endeavor" fertiggestellt werden.

Die Schiffbau-Unternehmen des Genting-Konzerns aus Hongkong kommen vollständig unter den Corona-Rettungsschirm des Bundes. Der Einigung gingen intensive Gespräche in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Werften-Mutterkonzern Genting, Bankenkonsortien und dem Bundeswirtschafts- und -finanzministerium voraus, wie Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwochnachmittag erklärte. Nun seien die Dinge dahin gekommen, wohin sie sollten. "Die große Brücke ist erreicht", so Glawe.

Glawe: Bund gesprächsbereit über Finanzierung der "Global 2"

Für die Finanzierung der "Endeavor" fehlten laut Glawe noch 280 Millionen Euro. Auch diese seien jetzt gesichert. Durch die Finanzhilfen sind laut Glawe mindestens 2.000 Arbeitsplätze vorerst gesichert. Der zuvor schon angekündigte Arbeitsplatzabbau bei der Werftengruppe soll milder ausfallen als geplant. Statt 1.200 würden vorerst nur 650 Stellen gestrichen. Die die Mitarbeiter würden in einer Transfergesellschaft mit Sitz in Stralsund beschäftigt werden, so Glawe. Auch für die Zulieferer sei die Botschaft positiv. Laut Glawe zeigte sich der Bund darüber hinaus gesprächsbereit, die Finanzierung der "Global 2" abzusichern. Damit wären die Auftragsbücher des Werftenverbunds bis 2024 gefüllt. Als Zwischenfinanzierung will das Land noch einmal einen 72-Millionen-Euro-Kredit geben. Landesfinanzminister Reinhard Meyer (SPD) ergänzte, dass die Zusage des Bundes noch ausstehe, sie werde aber noch in dieser Woche - am Freitag - erwartet.

Corona setzte Werften schwer zu

Die Corona-Pandemie hat die MV-Werften in eine schwere Krise gestürzt. Ein Großteil der insgesamt 3.000 Beschäftigten an den drei Standorten im Land ist seit einem Jahr in Kurzarbeit. Die Landesregierung bürgt bereits für Millionenkredite und war intensiv darum bemüht, die Werftengruppe unter den Corona-Rettungsschirm des Bundes, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), zu bringen.

