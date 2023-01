MV-Werften: Transfergesellschaft endet Stand: 31.01.2023 05:12 Uhr Mit dem Januar endet auch die MV-Werften Transfergesellschaft. Ehemalige Werft-Mitarbeiter, die seitdem keine neue Anstellung gefunden haben, sind ab Mittwoch arbeitslos.

Zuletzt wurde Ende November 22 die "Transfergeselltschaft Küste" mit 900 Mitarbeitern noch einmal für zwei Monate verlängert. Ursprünglich waren es im März vergangenen Jahres fast 2.000 Mitarbeiter, die nach der Insolvenz der MV-Werften darin aufgefangen wurden. Mittlerweile ist das Unternehmen zerschlagen - alle Standorte in Wismar, Warnemünde und Stralsund sind verkauft. Ehemalige Mitarbeiter haben entweder bei den Nachfolge-Unternehmen neue Jobs gefunden, oder außerhalb - oder sind mittlerweile in Rente. Wie viele von ihnen jetzt genau arbeitslos sind, ist noch nicht bekannt.

In Wismar starten 75 ehemalige MV-Werften-Mitarbeiter

Kleine Lichtblicke gibt es aktuell in Wismar: Dort treten die ersten Mitarbeiter auf der neuen Meyer Werft Wismar ihren Dienst an, um die Global Dream zu einem Disney-Kreuzfahrtschiff umzubauen - davon 75 ehemalige MV-Werften-Mitarbeiter. In den beiden kommenden Monaten nehmen jeweils weitere 75 Menschen ihre Arbeit dort wieder auf. Insgesamt plant Meyer in Wismar langfristig mit mindestens 400 bis 650 Mitarbeitern. Allerdings handelt es sich bei allen um befristete Verträge.

Jobbörse für U-Boot-Bau

Am kommenden Donnerstag findet in Wismar eine Jobbörse statt, auf der weitere ehemalige Mitarbeiter sich um Arbeit auf der Werft bewerben können. Sobald das Disney-Schiff die etwa 400 Meter lange Werft-Halle in Wismar verlassen hat, soll dort im Jahr 2025 der U-Boot-Bau für Thyssenkrupp Marine Systems beginnen.

