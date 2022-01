MV-Werften: Steht Genting vor der Pleite? Stand: 18.01.2022 13:51 Uhr Der chinesische Eigentümer der insolventen MV Werften, Genting Hongkong, steht selbst vor der Pleite. Das Unternehmen bereitet nach eigenen Angaben Schritte für einen Insolvenzantrag am Gerichtstand Bermuda vor.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Der Handel mit der Genting-Aktie ist erneut gestoppt, mehrere Spitzenmanager sind zurückgetreten und Genting leitet alles in die Wege, um ein Insolvenz-Verfahren in die Wege zu leiten. Das alles einen Tag nach dem Urteil des Landgerichts Schwerin, wonach Genting keinen Anspruch auf einen Landeskredit in Höhe von 78 Millionen Euro hat. In einer Börsen-Mitteilung erklärte Genting, es gebe aktuell ein wesentliches Finanzloch, Banken würden den Zugang zu Finanzreserven sperren.

Genting dürfte als Abnehmer der Global 1 ausfallen

Der Konzern gibt dem Land MV Schuld an der prekären Lage, dieses habe sich geweigert, seine Vertragsverpflichtungen zu erfüllen und den Kredit auszuzahlen. Gentings Krise dürfte sich auf die insolventen MV-Werften auswirken. Als Abnehmer für das fast fertige Kreuzfahrtschiff Global 1 kam bisher nur Genting als ursprünglicher Besteller in Frage. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Genting als Pleite-Konzern das Schiff noch kaufen kann. Die Werften hätten in dem Fall keine Arbeit mehr.

Werft-Insolvenzverwalter will Antrag abwarten

Insolvenzverwalter Christoph Morgen hat die Lage bei Genting im Blick, er hatte erst am vergangenen Freitag mit Vertretern des Konzerns über den Kauf der "Global One" gesprochen und von einer "konstruktiven Atmosphäre" gesprochen. Zu der aktuellen Situation wollte sich Morgen nicht äußern. Ein Sprecher erklärte auf Anfrage, solange Gentings Insolvenzantrag nicht gestellt sei, werde man nicht spekulieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.01.2022 | 13:00 Uhr