MV-Werften: Dezember-Löhne laut Insolvenzverwalter überwiesen Stand: 17.01.2022 12:42 Uhr Die ausstehenden Dezember-Löhne für die Beschäftigten der insolventen MV-Werften sind überwiesen worden. Das teilte ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters Christoph Morgen am Montag mit. Zulieferer informierten sich auf einem Webinar über Wege, wie sie an ihr Geld kommen können.

Die vorfinanzierende Bank habe alle Überweisungen an die Mitarbeiter ausgeführt, von denen eine Abtretungserklärung vorliege, so der Sprecher weiter. Die weiteren Überweisungen sollen nach Eingang der noch fehlenden Erklärungen folgen. Nach Angaben des Sprechers entspricht die Höhe des Insolvenzgeldes dem ausgefallenen Nettolohn. Sie sei begrenzt auf die in der allgemeinen Rentenversicherung geltende Beitragsbemessungsgrenze. Darüber seien alle Mitarbeiter der MV-Werften vorab informiert worden.

IHKs informieren Zulieferer in Webinar

Unterdessen informierten sich rund 40 Vertreter von Zuliefer-Firmen bei einer Online-Informationsveranstaltung der Industrie- und Handelskammern (IHK) über Wege, an noch ausstehende Gelder zu kommen. Die Rostocker IHK hatte den Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Tobias Schulze eingeladen. Er zeigte Möglichkeiten für die betroffenen Unternehmen auf. Vor allem sei es wichtig, schnell zu handeln und seine Ansprüche geltend zu machen. Es ging aber auch um die Frage, unter welchen Bedingungen Zulieferer weiter an der Fertigstellung des Kreuzfahrtschiffes "Global 1" arbeiten sollten und wie sie sich dabei absichern können.

Gerichststreit zwischen Mutterkonzern und dem Land

Für die MV-Werften mit ihren rund 2.000 Beschäftigten war am Montag vergangener Woche ein Insolvenzantrag gestellt worden. Der Mutterkonzern Genting Hongkong ist aufgrund der Ausfälle in seinem Kreuzfahrtgeschäft während der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten. In Wismar, Rostock und Stralsund ließ Genting Kreuzfahrtschiffe für den eigenen Bedarf bauen. Am Montagnachmittag will das Landgericht Schwerin die Entscheidung über einen Landeskredit an Genting in Höhe von 78 Millionen Euro verkünden.

