Ludwiglust-Parchim lockert Maßnahmen gegen ASP

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim lockert Maßnahmen zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Das betrifft das Gebiet nördlich der A24 an der Grenze zu Brandenburg. In dem etwa 8.500 Hektar großen Bereich werden die Tore der Schutzzäune entfernt. Einige Verbote bleiben aber bestehen - so zum Beispiel die Jagd und das Verwenden von Wildschweinfleisch. In dem mehr als 11.000 Hektar großem Schutzgebiet südlich der A24 bleiben die Zäune und Tore. Dort sind 46 der bislang festgestellten 47 ASP-Fälle aufgetreten.

