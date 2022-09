Lubmin: Behälter mit Nuklearabfällen von Korrosion betroffen Stand: 15.09.2022 12:14 Uhr Das Entsorgungswerk für Nuklearanlagen (EWN) in Lubmin hat bereits am vergangenen Mittwoch bei einer Inspektion Korrosionsschäden an eingelagerten Fässern mit radioaktiven Abfällen entdeckt.

Nach Angaben des EWN und auch des Umweltministeriums sind keine radioaktiven Stoffe ausgetreten. Menschen und Umwelt seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. An zwei Stahlbehältern waren bei einer Überprüfung zwei stecknadelkopfgroße Löcher gefunden worden. In diesen Abfallbehältern befinden sich seit 1999 feste, trockene Verdampferkonzentrate - laut einer EWN-Sprecherin kein hochradioaktiver Abfall.

Experten untersuchen alle Stahlbehälter

Die beiden Behälter wurden mit weiteren sechs in einem Container mit einer dicken Wandung aus Stahl und Beton gelagert und sollten jetzt ins Endlager überführt werden. Aktuell sind Experten in Lubmin, die sich jetzt alle Stahlbehälter genau anschauen. Bemerkt wurde die Korrosion bereits am 7. September. Zunächst seien, wie gesetzlich vorgeschrieben, Sachverständige und Behörden informiert worden und heute dann auch die Öffentlichkeit.

