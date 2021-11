Lehrergewerkschaft VBE: Rot-Rot lässt Lehrer enttäuscht zurück Stand: 09.11.2021 13:41 Uhr Für den Lehrerverband Bildung und Erziehung (VBE) bleibt die künftige rot-rote Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern in ihren Bildungsplänen weit hinter den Erwartungen zurück.

Nach Bekanntwerden des Koalitionsvertrages überwiege Enttäuschung in den Lehrerzimmern, so VBE-Landeschef Michael Blanck. Die Linke hatte 1.000 zusätzliche Lehrer angekündigt - wirklich neu sind davon aber nur 200 Stellen. Die anderen gibt es bereits, sie sind nur aktuell nicht besetzt; ein Teil war bislang befristet. Die bisherige Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag und mögliche künftige Bildungsministerin Simone Oldenburg habe in der Vergangenheit viele Forderungen formuliert, die nicht weit von den Vorstellungen des VBE entfernt seien, erinnerte Blanck. "Nur leider findet sich davon sehr wenig im Koalitionsvertrag."

VBE: Nach wie vor zu hohe Plichtstundenzahl für Lehrkräfte

Der Verband hätte sich auch beim Thema Unterrichtsverpflichtung - also bei den Pflichtstunden, die Lehrkräfte pro Woche zu leisten haben - mehr erhofft. Die seien weiterhin zu hoch, kritisieren VBE und der Philologenverband. Viele Lehrkräfte würden seit Jahren an der Belastungsgrenze arbeiten.

Lehrerverband: Chance zur Korrektur verpasst

Die künftige Landesregierung habe die Chance gehabt, das zu korrigieren, so VBE-Landeschef Blanck. Laut Koalitionsvertrag wird in fünf Jahren geprüft, ob Unterrichtsstunden reduziert oder mehr Altersanrechnungsstunden gewährt werden können. Das sei zu spät für ältere Lehrkräfte, die jahrelang in Zwangsteilzeit gearbeitet hätten, als es zu viele Lehrer gab, so Blanck.

Verband sieht Verkürzung des Referendariats kritisch

Kritik gibt es auch an den Koalitionsaussagen zu multiprofessionellen Teams an Schulen. Es reiche nicht, diesen Begriff in ein Papier zu schreiben ohne ihn klar zu definieren, so der Verband. Dem VBE zufolge gehören auch Gesundheits- und IT-Fachkräfte an die Schulen, das habe die Pandemie deutlich gezeigt. Susann Meyer, Sprecherin des Jungen VBE, begrüßte, dass die Lehrerausbildung gründlich reformiert und praxisnäher gestaltet werden soll. Eine mögliche Verkürzung des Referendariats sieht sie jedoch kritisch. "Wir benötigen gut ausgebildete Lehrkräfte in den Schulen. Dazu gehört aber auch ein gutes Referendariat, das von Mentoren unterrichtsbegleitend unterstützt wird."

An dem am Montag vorgestellten Koalitionsvertrag hatten auch die Oppositionsparteien nicht mit Kritik gespart.

