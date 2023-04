Lehrergewerkschaft VBE: Mehr gegen Fachkräftemangel tun Stand: 15.04.2023 13:20 Uhr Unter dem Leitgedanken "Maßstäbe setzen - um Längen besser sein" war der Verband für Bildung und Erziehung (VBE) zu einem zweitägigen Treffen in Güstrow (Landkreis Rostock) zusammengekommen. Dabei wurde der VBE-Landesvorsitzende Michael Blanck wiedergewählt.

Außerdem wurden in Güstrow viele Probleme angesprochen, mit denen sich die Lehrkräfte konfrontiert sehen - etwa im Bereich Integration und Inklusion an Schulen. Dass die Digitalisierung nicht nur vorangebracht, sondern auch sinnvoll pädagogisch genutzt werden müsse, war eine weitere Forderung.

VBE: Bund und Länder müssen mehr tun

Über all dem schwebt das Problem des Fachkräftemangels. "Das Problem aktuell ist, es brennt an allen Ecken und Enden. Und eigentlich bräuchten wir jetzt nicht nur eine Feuerwehr, sondern mehrere Feuerwehren. Und das wären zum Beispiel die Parteien im Landtag", so VBE-Chef Blanck. Die Lehrergewerkschaft sieht die Politik in der Bringpflicht - Bund, Länder und Kommunen sollten enger zusammenarbeiten und aktiver werden, um den Beruf des Lehrers wieder attraktiver zu machen, hieß es.

