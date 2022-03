Landtagsdebatte über Ukraine-Hilfe wird zum Streit über Heuchelei Stand: 11.03.2022 19:18 Uhr CDU, FDP und Bündnisgrüne wollten Mittel aus dem Landeshaushalt in die Ukraine schicken. SPD, Linke und AfD sahen darin den Versuch, politisches Kapital aus der Situation zu schlagen.

Eigentlich hatte der Landtag bereits in einer vergangenen Sondersitzung einstimmig beschlossen, die 20 Millionen Euro von Nord Stream 2 aus der Klimaschutzstiftung für humanitäre Zwecke umzuwidmen. Die Stiftungsabwicklung und das Freiwerden der Mittel dauerte CDU, FDP und den Bündnisgrünen offenbar zu lang. Am Freitag wollte die sogenannte Jamaika-Opposition - wie sie sich selbst nennt - mit einem Dringlichkeitsantrag im Schweriner Schloss darauf pochen, dass das Land aus dem eigenen Haushalt Geld zur Verfügung stellt.

Von Allwörden (CDU): Hilfe für Ukraine sei "Wiedergutmachung"

"Die Menschen in der Ukraine sterben jetzt. Der Krieg in der Ukraine tobt jetzt. Deswegen muss auch jetzt geholfen werden", so Ann Christin von Allwörden (CDU). Weiter sagte sie mit Blick auf vergangene Entscheidungen: "Wir haben einen Fehler gemacht und es ist Zeit für eine kleine Wiedergutmachung." Unterstützung für das Vorhaben kamen von den Bündnisgrünen und den Freien Demokraten. Für die FDP-Abgeordnete Sabine Enseleit sei das Land jetzt gefordert, denn private Spenden reichten nicht aus. Sie meint: "Es bedarf einer sofortigen finanziellen Hilfe."

Rot-rot: Umsetzung nicht möglich

Die parlamentarischen Geschäftsführer der Regierungsparteien erklärten, das Vorhaben sei nicht zu realisieren. Für Philipp da Cunha (SPD) sei der Antrag haushaltsrechtlich nicht umsetzbar. Torsten Koplin von der Linken betonte, Mecklenburg-Vorpommern dürfe kein Geld in andere Länder transferieren. Finanzminister Geue (SPD) ergänzt: "Auch wenn der Ansatz richtig ist, den Menschen in der Ukraine angesichts der schrecklichen Auswirkungen des Krieges humanitär zu helfen, hat hierfür die Bundesregierung die Zuständigkeit, die Mittel und die Möglichkeiten, zu helfen."

Vorwurf: PR-Kalkül von CDU, FDP und Grüne

Während der Debatte hielten sich die drei Redner von SPD und Linke mit Vorwürfen nicht zurück. Für da Cunha sei der Antrag reine "Publicity". Bei Finanzminister Geue sei der Eindruck entstanden, die Antragssteller würden versuchen, aus der Situation politischen Nutzen zu ziehen. Er unterstellte dem Trio eine Agenda: "Hauptsache es geht gegen die Ministerpräsidentin, ob sie sich wehren kann oder nicht."

Auch Koplin wurde zwischenzeitlich laut: "Ich habe das Gefühl, dass sie uns vorführen wollen und wir lassen uns nicht vorführen." Auch die AfD mischte bei der Kritik mit. Der Antrag sei "billiger Populismus" mit dem Ziel "politisches Kapital" zu schlagen, so Martin Schmidt. "Es wird alles versucht, um in die Medien zu kommen und die Landesregierung anzugreifen."

Von Allwörden: "Wo ein politischer Wille ist, ist auch ein Weg"

Vorwürfe wie diese wollten die Antragssteller nicht gelten lassen. Immer wieder betonten Redner der CDU, FDP und der Grünen, man wolle den Menschen helfen. Gleichzeitig konterten die Antragssteller, die Landesregierung sei untätig, wenn es um humanitäre Hilfe in der Ukraine ginge. Von Allwörden pochte immer wieder darauf, dass die Regierungsparteien nicht helfen wollen. "Wo ein politischer Wille ist, ist auch ein Weg zu Umsetzung. Wenn sie nicht wollen, dann müssen sie das sagen", so die Christdemokratin.

Geue: Land steht vor "rieser Herausforderung"

Auch dieser Vorwurf blieb nicht im Raum stehen. Finanzminister Geue holte zum erneuten Schlagabtausch aus. "Die Landesregierung hat die notwendigen finanziellen Mittel für die ankommenden Vertriebenen über außerplanmäßige Ausgaben zur Verfügung gestellt und wird dies auch weiterhin tun." Er ist sich sicher, auf das Land komme eine große "Herausforderung" zu und die werde Mecklenburg-Vorpommern meistern müssen. Laut Koplin hat das Land bereits einen siebenstelligen Betrag aus Haushaltstiteln bereitgestellt, um ankommenden Flüchtenden zu helfen.

Appell zu mehr Sachlichkeit im Plenum

Am Ende der Debatte steht fest: Es wird kein Geld aus dem Landeshaushalt für humanitäre Hilfe in die Ukraine fließen. SPD, die Linke und AfD stimmten dagegen. Sie lehnten auch den Vorschlag ab, im Finanzausschuss noch einmal über das Thema zu sprechen. Nicht nur für Beobachter auf der Presse- und der Zuschauertribüne verlor die Debatte zwischenzeitlich die Sachlichkeit. Unmittelbar nach dem Tagesordnungspunkt wurde eine Sitzung des Ältestenrates einberufen. Hinter verschlossen Türen wurde erfolgte mehrfach aus allen Richtungen der Appell zu weniger persönlichen Angriffen im Parlament.

