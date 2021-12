Landtag setzt NSU-Untersuchungsausschuss ein Stand: 16.12.2021 06:00 Uhr Der Landtag in Schwerin setzt heute seine Beratungen fort. In der Aktuellen Stunde soll unter anderem über Werften und IT-Sicherheit debattiert werden. Außerdem soll ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden, der sich mit der Aufklärung der Aktivitäten des NSU in Mecklenburg-Vorpommern befasst.

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern will rechte Terror-Netzwerke und rechtsextremistische Strukturen erneut in den Blick nehmen. Das Parlament setzt dazu heute einen Untersuchungsausschuss ein.

Arbeit soll fortgeführt werden

Schon in der vergangenen Legislatur-Periode versuchte der Landtag, Details zu den Taten des Terror-Netzwerks NSU und seinen Hintermännern zu ergründen. Die Arbeit sei trotz vorliegender Erkenntnisse nicht abgeschlossen, schreiben SPD und Linke, FDP und Grüne in ihrem neuen Antrag für den Ausschuss. Der soll in den nächsten Jahren auch aufklären, warum andere rechtsextreme Gruppen - beispielsweise das Nordkreuz-Nezwerk - sich in Mecklenburg-Vorpommern etablieren konnten, der Ausschuss soll auch mögliche Verbindungen zu Polizei und Verfassungsschutz aufklären.

Weitere Landtags-Themen: Werften und IT-Sicherheit

Erstmals befragen die Abgeordneten heute auch die neue Landesregierung: Es geht um Hilfen für die angeschlagenen MV-Werften, die IT-Sicherheit in den Kommunen nach den jüngsten Cyber-Angriffen oder die Zukunft des kommunalen Krankenhauses in Crivitz.

