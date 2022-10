Tourismusbeauftragter will neue Förderpolitik in MV Stand: 19.10.2022 17:45 Uhr Der Tourismusbeauftragte Mecklenburg-Vorpommerns, Tobias Woitendorf, hat die Branche trotz der Krisen zu Optimismus und Durchhalten ermutigt.

Tobias Woitendorf, zugleich Tourismusbeauftragter der Landesregierung und Geschäftsführer des Tourismusverbandes, hat der Branche mehr Optimismus verschrieben. "Wir müssen aufhören, in der Branche jeden Tag den Weltuntergang herbeizubeten", warnte er beim diesjährigen Tourismustag in Rostock. Bei der bis Donnerstag dauernden Veranstaltung trafen sich zum Auftakt rund 250 Vertreter von Unternehmen, Verbänden und Politik unter dem Motto "Zeitenwende im Tourismus". Woitendorf benannte auch die Schwierigkeiten: die Pandemie, Personalprobleme, der russische Angriff auf die Ukraine, die Preisexplosionen nicht nur bei Energie und nicht mehr vorhandene Planbarkeit.

Andere Förderpolitik gefordert

Allerdings seien viele Probleme dadurch höchstens verstärkt worden. Woitendorf: "Wir haben in den vergangenen Jahren vielleicht den Kompass und den 'Drive' im Tourismus etwas verloren." Er forderte zudem eine Abkehr von einer Förderpolitik "mit der Gießkanne": "Es ist nicht schlimm, wenn die Schlechten es nicht schaffen." In den kommenden Jahren sei es auch wichtig, den sozialen Aspekt von Urlaub im Blick zu haben. Es müsse sowohl die Top-Angebote in Spitzenqualität und zugleich naturnahe Ferienmöglichkeiten mit gutem und bodenständigem Service für kleinere Geldbeutel geben. Vor dem Veranstaltungsort demonstrierten zeitweise Vertreter des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) und des Einzelhandelsverbands und wiesen auf eine bedrohliche Lage für viele Unternehmen aufgrund der Energiepreise hin.

Acht neue anerkannte Tourimusorte

Wirtschaftsminister Reinhardt Meyer (SPD) verlieh zu Beginn der Veranstaltung den Gemeinden Hohenkirchen, Zarrentin, Alt Schwerin, Elmenhorst/Lichtenhagen, Altwarp, Stolpe an der Peene und Ummanz die Anerkennung als Tourismusort nach dem Kurortgesetz. Die Anerkennung berechtigt Kommunen, eine Kurabgabe einzuführen.

Bedeutende Branche in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Tourismusbranche laut Wirtschaftsministerium so wichtig wie in kaum einem anderen Bundesland. Mit einem Bruttoumsatz von mehr als fünf Milliarden Euro im Jahr und einem geschätzten Anteil von rund zehn Prozent am Primäreinkommen leiste sie doppelt so viel wie im Bundesdurchschnitt. Landesweit verdienen den Angaben zufolge rund 173.000 Menschen direkt und indirekt ihren Lebensunterhalt durch den Tourismus.

