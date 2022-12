Landesbischöfin: Menschen brauchen "Liebe, Frieden, Versöhnung" Stand: 24.12.2022 06:00 Uhr Die christliche Weihnachtsbotschaft kann laut Kristina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der Nordkirche, beim Umgang mit aktuellen Sorgen helfen. Viele Menschen seien besorgt darüber, wie sie in den kommenden Wochen und Monaten über die Runden kommen sollen.

Mitten in diese dunklen Ängste und Sorgen scheine das Licht von Weihnachten, so Bischöfin Kühnbaum-Schmidt in ihrer Botschaft zum Fest. Das Christuskind verkörpere mit seinem Lebensweg, was die Welt so dringend brauche: "Liebe, Frieden, Versöhnung, Gerechtigkeit." Dessen Geschichte ermutige, eigene Schritte zu Frieden, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu gehen, heißt es darin weiter.

"Nichts brauchen wir gerade dringender als Frieden"

Der für Mecklenburg-Vorpommern zuständige Bischof Tilman Jeremias betonte in seiner Weihnachtsbotschaft ebenfalls, "die Engel singen in der Heiligen Nacht vom Frieden auf Erden. Nichts brauchen wir gerade dringender als solchen Frieden". Gott ist Jeremias zufolge auf der Seite derer, die es schwer haben. Er sei nicht als "Superheld oder Königssohn" auf die Welt gekommen, "sondern als Obdachloser, der bald mit seiner Familie auf die Flucht muss", so der Bischof in seiner Ansprache weiter.

