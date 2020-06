Stand: 12.06.2020 05:24 Uhr - NDR 1 Radio MV

Land verstärkt Bemühungen um MV-Werften

Von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Die rot-schwarze Landesregierung verstärkt ihre Bemühungen für die angeschlagenen MV-Werften des Genting-Konzerns aus Hongkong. Die Spitzen des Finanz- und des Wirtschaftsministeriums haben jetzt den Finanzausschuss des Landtags über Hilfsmaßnahmen informiert. Es geht auch um die Frage, mit welchem Eigenanteil das Land den Werften unter die Arme greifen kann.

Kurzarbeit noch mindestens bis Ende September

Die Lage - so berichten Experten - sei "schon mal besser" gewesen: An den drei Standorten Wismar, Warnemünde und Stralsund ruht weitgehend die Arbeit an den großen Kreuzfahrtschiffen. Für einen Großteil der gut 3.000 Beschäftigten ist seit März Kurzarbeit angesagt. Die wird sich nach NDR-Informationen mindestens bis Ende September hinziehen. Die Frage ist jetzt, wie die Werten an frisches Geld kommen. Dafür wird in Berlin mit dem Bund und den Banken verhandelt.

Zahlungen an Zulieferer eingefroren

Genting hatte seine Zahlungen an die Zulieferer im April eingestellt und Hilfen aus dem Corona-Fonds des Bundes beantragt. In einer sogenannten Lock-Box - eine Art Notreserve und Sicherheit - musste das Unternehmen rund 260 Millionen Euro einfrieren. Mit Zustimmung der Banken soll in einem ersten Schritt zumindest ein Teil der Summe - etwa 175 Millionen Euro - wieder freigemacht werden, unter anderem um Zulieferer zu bezahlen, die Werften unter Dampf zu halten und bis September weitere Verbindlichkeiten zu begleichen. Vieles scheint jetzt von der Haltung der mehr als ein Dutzend beteiligten Kreditinstitute abzuhängen.

Gutachter sollen Perspektiven für Standorte bescheinigen

Die Frage ist, ob die MV-Werften bis September unter den Rettungsschirm des Bundes kommen und dann mit Geld rechnen können. Notwendig dafür scheint ein deutlicher Eigenanteil des Unternehmens selbst. Zusätzlich sollen Gutachter bescheinigen, dass die Standorte eine Perspektive haben. Dieses Gutachten wird ebenfalls bis spätestens September erwartet. Klar scheint, dass Genting vor der Corona-Krise nicht als Unternehmen in Schwierigkeit galt. Das haben Wirtschaftsprüfer offenbar schon bescheinigt und damit eine Hürde auf dem Weg in Richtung "Wirtschafts-Stabilisierungs-Fonds" des Bundes aus dem Weg geräumt.

Direkte Konkurrenz zur Meyer Werft

Gentings zusätzliches Problem ist offenbar, dass die Meyer Werft im niedersächsischen Papenburg eine größere Lobby bei politischen Entscheidungsträgern in Berlin und in der Branche hat. Der wichtige Verband Schiffbau- und Meerestechnik (VSM) gilt als "Meyer-dominiert". Auch Meyer steckt in schwierigem Fahrwasser und hofft auf Staatshilfen. Beobachter sprechen von einem Verteilungs- und Verdrängungskampf. Außerdem steht die Kreuzschifffahrt unter Rechtfertigungsdruck. Immer öfter wird gefragt, ob der Staat eine Branche fördern soll, die mit ihren Schiffen zu einer Umweltbelastung führt.

Finanzhilfe an Bedingungen geknüpft

Derweil ringt die Landesregierung um einen klaren Kurs. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) wäre wohl auch zu Vorleistungen des Landes bereit, Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) hatte dagegen schon frühzeitig gegenüber dem NDR Extra-Hilfen aus dem ohnehin Corona-gebeutelten Haushalt kritisch gesehen und an Bedingungen geknüpft - unter anderem an ein Bekenntnis der Konzernleitung zu den Standorten im Nordosten. Die IG-Metall verwies auf das Engagement Gentings und dreistellige Millionen-Investitionen in die Standorte. Genting habe stets Wort gehalten. Auch im Wirtschaftsministerium gilt Genting als zuverlässig. Das Unternehmen selbst gibt sich in der Krise eher zugeknöpft.

Am kommenden Dienstag will das Kabinett möglicherweise einen Fahrplan für die Werften-Hilfen vorlegen. Der soll dann im Finanzausschuss des Landtags abgesegnet werden. Die Entscheidung dürfte den Ministern und den Abgeordneten nicht leicht fallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 12.06.2020 | 06:00 Uhr