Stand: 18.11.2022 15:52 Uhr Laage: Fünf Kinder bei Schulbusunfall leicht verletzt

Bei einem Schulbusunfall in Laage (Landkreis Rostock) sind am Freitagmittag fünf Kinder leicht verletzt worden. Laut Polizei konnten sie nach einer ärztlichen Untersuchung alle nach Hause. Dem mit insgesamt 80 Kindern besetzten Bus sei an der Kreuzung Bahnhofstraße die Vorfahrt genommen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die B108 war an der Unfallstelle für zwei Stunden voll gesperrt.

