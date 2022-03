Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an

Krieg in der Ukraine - So hilft MV Stand: 04.03.2022 13:04 Uhr Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges ist die Spenden- und Hilfsbereitschaft in Mecklenburg-Vorpommern groß. Um die Ukraine-Hilfe im Land zu bündeln, haben die Landkreise sowie Rostock und Schwerin Webseiten und Mailadressen eingerichtet, an die sich Hilfswillige und Geflüchtete wenden können.

In vielen Regionen kamen bei Vereinen und Verbänden bereits viele Sachspenden zusammen. Auch haben verschiedene Initiativen in Mecklenburg-Vorpommern bereits Hilfskonvois organisiert. Gesucht werden nun überwiegend Wohnraumangebote für Geflüchtete und Geldspenden sowie ehrenamtliche Hilfswillige.

Krisenstab der Landesregierung erweitert

Wie das Innenministerium MV mitteilte, berät nun außerdem der von Innenminister Christian Pegel (SPD) anlässlich der Corona-Pandemie in Mecklenburg-Vorpommerns eingerichtete Krisenstab über die Folgen des Ukraine-Kriegs für Mecklenburg-Vorpommern. Dazu wurde der Kreis der Teilnehmer deutlich ausgeweitet. Neben Vertretern aus den Kreisen und kreisfreien Städten, der kritischen Infrastruktur und den jeweils zuständigen Ressorts der Landesregierung sitzen laut Innenministerium nun auch Bundespolizei, Arbeitsagentur, die neue Integrationsbeauftragte der Landesregierung Jana Müller sowie Experten für Asyl- und Aufenthaltsrecht aus dem Innenministerium im Krisenstab.

Hilfe für Ukraine-Geflüchtete in meiner Region

Neben zahlreichen Privatinitiativen und Hilfen von Vereinen aus Mecklenburg-Vorpommern, haben die Kreise und kreisfreien Städte in Mecklenburg-Vorpommern Hilfsangebote für aus der Ukraine Geflüchtete und Personen, die helfen möchten, auf ihren Web-Präsenzen gebündelt. Daneben hat der Flüchtlingsrat MV e. V. ein umfangreiches Ukraine FAQ für Geflüchtete und Hilfswillige zusammengestellt. Auf den Webseiten der Kommunen ist auch ersichtlich, welche Hilfe derzeit wo benötigt wird.

Städte und Kreise in MV bündeln Hilfsangebote

Derzeit werden in den Landkreisen und kreisfreien Städten überwiegend Wohnraum-Angebote für Geflüchtete und Sprachmittler gesucht. Ein Bedarf an Sachspenden besteht derzeit nicht. Für Geld-, oder Sachspenden empfiehlt es sich, sich direkt auf den Webseiten von wohltätigen Verbänden und Hilfsorganisationen zu informieren, welche konkreten Güter benötigt werden und wo diese abgegeben werden können. Die Landkreisen bitten darum, unter den jeweils eingerichteten Mailadressen von Anfragen und Angeboten zu Sachspenden abzusehen.

Anlaufstellen und Adressen die Hansestadt Rostock (mehrsprachig)

Rostock (mehrsprachig) Hilfen für Geflüchtete und Hilfswillige in der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin Servicehotline des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte: 0385 57087 2222 (für Fragen zur Registrierung Geflüchteter, um Wohnraum anzubieten). Außerhalb der Telefonzeiten Anfragen an ukrainehilfe@lk-seenplatte.de

(für Fragen zur Registrierung Geflüchteter, um Wohnraum anzubieten). Außerhalb der Telefonzeiten Anfragen an Der Landkreis Vorpommern-Greifwald sammelt unter ukraine@kreis-vg.de Angebote zu Wohnraum für Geflüchtete

sammelt unter Angebote zu Wohnraum für Geflüchtete Der Landkreis Vorpommern-Rügen bündelt Hilfsangebote unter ukrainehilfe@lk-vr.de

bündelt Hilfsangebote unter Anlaufstellen und Hilfsangebote für den Landkreis Nordwestmecklenburg, auch per Mail an ukrainehilfe@nordwestmecklenburg.de

Landkreis Nordwestmecklenburg, auch per Mail an Informationen für Geflüchtete und Helfende im Landkreis Ludwigslust Parchim mit Kontaktadresse

Selbst ehrenamtlich tätig werden

Wer Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommern selbst aufnehmen kann und möchte, sollte sich in erster Linie direkt an den entsprechenden Landkreis wenden. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, findet im Willkommensportal MV zahlreiche Informationen zur Migrationshilfe, Informationen für ehrenamtlich Engagierte und zu wichtigen Kontaktadressen auf einer Karte.

