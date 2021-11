Kosten für Sanierung der Gorch Fock verdoppeln sich Stand: 12.11.2021 07:05 Uhr Rund 22 Millionen Euro: So teuer soll die Sanierung der Gorch Fock I Schätzungen zufolge werden. Wer die Mehrkosten trägt, ist unklar. Ursprünglichen Plänen zufolge sollte die Sanierung in zwei Jahren abgeschlossen sein.

Ursprünglich waren für die Gorch Fock I knapp elf Millionen Euro Reparaturkosten vorgesehen. Mit dieser Summe hatte auch die Stadt Stralsund gerechnet, als sie im Frühjahr angekündigt hatte, dass Schiff zu kaufen und zu sanieren. Eine Entscheidung der Bürgerschaft über den Kauf des Schiffes steht aber derzeit noch aus. Die Instandsetzung soll nun zunächst mit bereits zugesagten Fördermitteln des Landes begonnen werden. Wie die zu erwartenden Mehrkosten für die Sanierung von elf Millionen Euro finanziert werden sollen, ist bislang unklar.

Unter vielen Fahnen

Gebaut worden war die Gorch Fock 1933 in Hamburg, im Auftrag der Reichsmarine. Ab 1935 war Stralsund ihr Heimathafen. Dort sank das Schiff 1945, allerdings nicht durch die drei Granattreffer, abgegeben von sowjetischen Panzern, die Takelage und Rumpf beschädigt hatten: Deutsche Soldaten waren es, die Sprengstoff an Bord gebracht, gezündet und so das Schiff versenkt hatten. Später wurde die Gorch Fock gehoben und segelte fortan unter sowjetischer Flagge.

Gorch Fock als Museum und Denkmal

Seit 2003 liegt die Gorch Fock wieder in Stralsund, nun im Eigentum des Vereins "Tall-Ship-Friends". Das Schiff wurde instand gesetzt und diente als Museum, später wurde es in die Denkmalliste des Landes Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen. Den auf der Internetseite der Stadt Stralsund veröffentlichten Plänen zufolge sollen nun zunächst die Fördermittel des Landes in die Sanierung fließen - rund 10,5 Millionen Euro. 2023 soll die Sanierung den Informationen nach abgeschlossen sein. Inwiefern die Mehrkosten die Pläne beeinflussen, ist noch unklar.

Weitere Informationen Die abenteuerliche Geschichte der "Gorch Fock" (I) Die "Gorch Fock" (I) ist die weniger bekannte Vorgängerin des Segelschulschiffs. Sie wurde wurde 1933 in Hamburg gebaut. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 12.11.2021 | 07:00 Uhr