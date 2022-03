Kommunen starten Corona-Schutz mit Novavax-Impfstoff Stand: 01.03.2022 08:42 Uhr Als erster Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern hat der Kreis Mecklenburgische Seenplatte begonnen, mit dem neuen Corona-Impfstoff der Firma Novavax zu impfen. Der Start verlief eher schleppend.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte haben am Montag die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff der Firma Novavax begonnen. Um 10 Uhr ging es zunächst im Neubrandenburger Bethaniencenter los. Geimpft wurde allerdings nur, wer vorher einen Termin vereinbart hatte. Rostock, Schwerin und der Landkreis Vorpommern-Rügen erhalten den Angaben des Gesundheitsministeriums in Schwerin zufolge den Impfstoff am Dienstag, Ludwigslust-Parchim am Freitag. Im Kreis Vorpommern-Greifswald ist Novavax seit Dienstag ohne Termin im Impfzentrum verfügbar. Auch Vorpommern-Rügen startet am Dienstag: Dort wird der neue Impfstoff nur im Impfzelt am Strelapark verabreicht, zunächst nur mit Termin.

Geringes Interesse

Das Interesse ist jedoch eher gering. In der Mecklenburgischen Seenplatte kommen auf 4.100 Impfdosen bisher 116 Anmeldungen. Im Landkreis Rostock haben sich für den gesamten Monat März bisher 242 Menschen für eine Novavax-Impfung angemeldet, 3.400 Dosen liegen bereit. In Schwerin kommen auf 1.650 Dosen nur 110 vereinbarte Termine.

Nachfrage beim Pflegepersonal gering

Ursprünglich sollte der Proteinimpfstoff von Novavax zunächst Beschäftigten von Pflegeeinrichtungen und Kliniken vorbehalten bleiben. Für sie besteht ab Mitte März eine Impfpflicht. Die Nachfrage war jedoch nicht sehr groß. Daher steht der Impfstoff allen Interessierten zur Verfügung. Viele Menschen hatten auf einen der anderen, sogenannten mRNA-Impfstoffe aus Angst vor Nebenwirkungen verzichtet. Mecklenburg-Vorpommern erhält nach Angaben der Landesregierung im ersten Quartal dieses Jahres rund 78.000 Dosen des Impfstoffs Nuvaxovid. Zwei Impfungen sind für eine Grundimmunisierung nötig. Folglich können 39.000 Menschen geimpft werden.

