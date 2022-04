Klimastiftung MV: Schwesig hält an Auflösung fest Stand: 24.04.2022 11:05 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist weiter davon überzeugt, die umstrittene Stiftung mithilfe des Landtags auflösen zu können. Die CDU übt derweil Kritik an ihrer Politik.

CDU-Chef Friedrich Merz sagte der "Bild am Sonntag", wenn die Berichte stimmen würden, dass russische Unternehmen mehr oder weniger ungehindert Zugang zur Staatskanzlei hatten, dann werde sich Schwesig nicht halten können. Merz sagte in dem Interview wörtlich, "der rote Sumpf an der Küste" müsse ausgetrocknet werden. Und weiter: Auch wenn der CDU Teil der Landesregierung gewesen sei, liege die alleinige Verantwortung bei Schwesig und ihrem Vorgänger Erwin Sellering (SPD).

SPD-Chef Klingbeil nimmt Schwesig in Schutz

SPD-Chef Lars Klingbeil nahm die Ministerpräsidentin in Schutz: "Manuela Schwesig hat selbst öffentlich erklärt, dass aus heutiger Sicht die Gründung der Stiftung ein Fehler war", sagte Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe als Ministerpräsidentin auf der Grundlage eines Beschlusses agiert, der parteiübergreifend im Landtag getroffen worden sei.

Schwesig hält an Stiftungsauslösung fest

Schwesig selbst hat am Sonnabend am Rande einer Gala in Stralsund noch einmal bekräftigt, dass sie an der geplanten Auflösung der umstrittenen Stiftung Klima- und Umweltschutz festhält. Die Stiftung sei im Landtag mit Stimmen von SPD, CDU und Linken beschlossen worden. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sei nun die Grundlage dieser entfallen. Der Landtag habe deshalb beschlossen, die Stiftung aufzulösen und ein Gutachten dazu in Auftrag gegeben. Dieses solle nun klären, inwiefern das möglich ist - und ob die in der Stiftung verbliebenen Millionen humanitären Zwecken in der Ukraine zugeführt werden können.

Videos 9 Min NDR MV Live: Sellering will Klimastiftung nicht auflösen Stiftungschef Sellering stellt sich gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). NDR MV Live spricht mit FDP-Fraktionschef René Domke. 9 Min

Stiftungschef Sellering stellt sich gegen Auflösung

Stiftungschef Sellering dagegen hatte die Auflösung der Stiftung am Freitag ausgeschlossen und sich damit gegen den ausdrücklichen Willen von Landtag und Landesregierung gestellt. Die geforderte Auflösung sei seiner Meinung nach stiftungsrechtlich und aus Haftungsgründen nicht möglich. Die Rechtslage sei hierbei eindeutig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.04.2022 | 12:00 Uhr