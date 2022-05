Klimaschutzstiftung: Versagt Schwesigs Krisenkommunikation? Stand: 02.05.2022 17:56 Uhr Versagt jetzt Schwesigs Krisenkommunikation? Die Landesregierung verstrickt sich zu den Hintergründen der umstrittenen Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in weitere Widersprüche. Es gibt unterschiedliche Darstellungen über die Rolle der seinerzeit schwarz-roten Bundesregierung bei der Gründung der Stiftung.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Erst am Wochenende hatten angeblich verschwundene Papiere für Wirbel gesorgt. Nach einem Bericht der "Welt am Sonntag" soll die "Hauptakte" zur Gründung der Klimastiftung in der Ministerialbürokratie "unauffindbar" sein. Die Akte, so Recherchen der Zeitung, sei offenbar im Zuge der Neuorganisation der Ministerien "verschollen". Im November 2021 wurde das Energieministerium unter dem damaligen Innenminister Christian Pegel (SPD) aufgelöst, es hatte die Federführung bei der Gründung der Stiftung. Die Energieabteilung wechselte ins Wirtschaftsministerium, andere Bereiche wurden dem Innenministerium zugeschlagen, dessen Chef Pegel wurde.

Schwesig will sich um "Detail" nicht kümmern

Pegels Stellungnahme zu dem Vorgang der angeblichen verschollenen Akte wirkte noch am Wochenende ungelenk und missverständlich: "Das Innenministerium und das Wirtschaftsministerium stellen übereinstimmend fest, dass Unterlagen zur Gründung der Klimaschutzstiftung der Energieabteilung übergeben worden sind." So lautete das Statement von Pegels Sprecherin. Sollte wohl heißen: Natürlich sind die Akten noch da. Die Landtagsopposition war dennoch schnell auf der Zinne, von einem "Versagen" und einem "Skandal" war die Rede. Verstärkend kam hinzu, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den Vorgang als "Detail" abtat, um das sie sich nicht kümmern werde. Sie und ihre Landesregierung standen in einem schlechten Licht da und mussten sich Vorwürfe gefallen lassen.

Akte im Februar 2021 angelegt

Erst am späten Montagnachmitttag wurde eine zwischen Innen- und Wirtschaftsressorts abgestimmte Sprachregelung veröffentlicht, die die Angelegenheit erledigen sollte. In der detaillierten Erklärung heißt es, Energieminister Pegel habe seine Unterlagen zur Stiftungsgründung im Februar 2021 an die Energieabteilung im Ministerium übergeben. Die habe im März 2021 eine elektronische Akte dazu angelegt, "die bis heute geführt wird". Diese Akte würden beide Ressorts "im Sinne der Transparenz offenlegen". Beide Ministerien hätten "im Übrigen bei Anfragen schriftlich erklärt, dass die genannten Unterlagen vorliegen". Offen bleibt nach dieser Erklärung, wann der Inhalt der Akte veröffentlicht wird. Unklar scheint aber vor allem, warum die Landesregierung so lange brauchte, um mit dieser Erklärung den Vorwürfen zu begegnen. Denn anscheinend ist die Akte da. Eine ähnlich unglückliche Figur in ihrer Krisenkommunikation macht die Landesregierung auch bei der kniffligen Frage, inwieweit der Bund an der Gründung der Klimastiftung beteiligt war.

Rolle der Bundesregierung ungeklärt

Denn hier gibt es auf SPD-Seite widersprüchliche Darstellungen. SPD-Landtagsfraktionschef und -Generalsekretär Julian Barlen hatte vor knapp zwei Wochen in einem Schreiben an die SPD-Mitglieder erklärt, "die Errichtung der Stiftung erfolgte in Abstimmung mit dem CDU-geführten Bundeskanzleramt". Barlen wollte damit seine Argumentation stützen, die CDU habe seinerzeit im Januar 2021 die Stiftung voll mitgetragen. Barlen nervt es seit langem, dass die Union die SPD bei der Stiftung an den Pranger stellt, obwohl sie doch nicht nur als damaliger Koalitionspartner in Schwerin "mitgemacht" habe. Allerdings blendet Barlen dabei aus, dass die Idee zur Stiftungsgründung in seiner SPD geboren wurde und dort eng mit den Spitzenleuten der Gazprom-Tochter, der Nord Stream 2 AG, eingefädelt wurde.

Widersprüchliche Angaben

Barlen muss für seine Aussage jetzt ein Dementi einstecken - und das kommt ausgerechnet von seiner Chefin, für die er sich stets in die Bresche wirft. Die SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsidentin Schwesig stellte am Montag klar: "Wir haben von Anfang an gesagt, dass das Land - die Landesregierung und der Landtag - eigenständig entscheidet." Die Bundesregierung sei über die Klimastiftung lediglich informiert worden, erklärte Schwesig. Die Regierungschefin reklamierte damit eine Art Alleinverantwortung ihrer Landesregierung. Denn wenn der Bund nur "informiert" wurde, hatte er kein Mitspracherecht. Anders stellte das ihr engster Vertrauter Barlen dar. Wenn es stimmt, was er formulierte, dann hätte der Bund im Zuge einer "Abstimmung mit dem CDU-geführten Bundeskanzleramt" eine Art Mitspracherecht gehabt.

Ohne Regierungssprecher "geht alles drunter und drüber"

Nur eine Version kann richtig sein. Für Barlens Darstellung spricht wenig: Aus den bisher veröffentlichten Akten der Staatskanzlei ergibt sich, dass die SPD-Spitzenleute Pegel und der damalige Staatskanzleichef Heiko Geue die Stiftungsidee vorangetrieben haben. Der damalige Regierungspartner CDU wurde erst eingeweiht, als das Grundgerüst stand. Die Union schien seinerzeit recht froh, irgendwie beteiligt worden zu sein. Auch Regierungssprecher Andreas Timm (SPD) hat die Version von der "Information" der Bundesregierung verbreitet. Timm ist der zentrale Krisenmanager der Staatskanzlei. Der 49-Jährige versucht seit Beginn des Skandals um die Klimastiftung mit einigermaßen ruhiger Hand die Informationsfäden in der Hand zu halten. Es wundert dennoch, dass Schwesig ihr Krisenmanagement nicht auf breitere Schultern verteilt. Offenbar ist der Spitzen-Vertraute unentbehrlich. Aus der Landesregierung heißt es: "Wenn Timm nicht da ist, geht alles drunter und drüber."

