Kirakosjan: Hochstaplerin oder Putins Gesandte? Der Fall der ehemaligen SPD-Landtagskandidatin Gayane Kirakosjan wird immer undurchsichtiger. Klar ist: In den vergangenen Jahren benutzte sie drei verschiedene Namen. Und niemand weiß, womit sie ihr Geld verdient hat. Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern vermutet Lobbyismus für Russland hinter der Geschichte und fragt, wie es Kirakosjan auf die Landesliste der Sozialdemokraten schaffen konnte.

von Frank Breuner, Redaktion Politik und Recherche

Gayane Kirakosjan, Gayane Werk, Diana Werk. Gerne auch jeweils mit einem Doktortitel davor. Unter diesen wechselnden Namen traf sich die Frau armenischer Herkunft mit Millionären auf Mallorca, sammelte Selfies mit Bundespolitikern, war erst in der CDU und dann in der SPD aktiv, kandidierte für Parteiposten und schließlich für den Landtag in Schwerin. Gleichzeitig postete sie auf ihrem privaten Facebook-Account Geburtstagsgrüße an den russischen Außenminister Sergej Lawrow und verbreitete Statements von Wladimir Putin. Nach den Recherchen des NDR dazu verzichtete sie auf ihre Position als Nachrückerin für das Landesparlament.

Lobbyistin für Putin?

Völlig zu Recht, meint die Innenexpertin der Grünen im Landtag, Constanze Oehlrich: "Frau Kirakosjan, so nenne ich sie jetzt mal, hat sich ja offenbar positiv geäußert zu russischen Machthabern, zu Präsident Putin, und es ist nun mal so, dass die russische Föderation einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt." Der Oberbefehlshaber der russischen Truppen sei nun aber mal Putin. Und wer sich positiv dazu äußere, "äußert sich positiv zu Verbrechern", so Oehlrich. Für Sebastian Ehlers, den Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, ist die Affäre mit dem Rücktritt von Kirakosjan nicht erledigt: "Also entweder wir haben es hier mit einer Hochstaplerin zu tun oder mit einer, die von Wladimir Putin ins Land geschickt wurde, um hier Lobbyismus im russischen Sinne und andere Dinge zu tätigen."

Ein Millionär und der Botschaftsposten

Und tatsächlich legen weitere Recherchen des NDR die Vermutung einer Lobbyisten-Tätigkeit nahe. In einem Telefonat mit Karl-Heinz Richard von Sayn-Wittgenstein erzählt uns der Immobilienmillionär und Reality-TV-Darsteller, dass er Gayane Kirakosjan in seiner Villa auf Mallorca vor gut acht Jahren kennengelernt habe - sie habe sich ihm als Fan und unter dem Namen Dr. Diana Werk vorgestellt. 2019 traf er sie dann in Berlin erneut, Kirakosjan habe ihm damals einen "Botschaftsposten für Armenien, Russland und ein drittes osteuropäisches Land" angeboten. Er habe damals gedacht, die "Frau hat einen an der Murmel", sagt uns Sayn-Wittgenstein. Er habe abgelehnt. In seinem Telefonbuch steht sie bis heute als "Dr. Diana Werk, Russische Botschaft". Wir haben bei der Russischen Botschaft in Berlin nachgefragt, ob ihnen eine Frau Werk oder Kirakosjan bekannt ist und ob sie womöglich für die Botschaft arbeitet. Von dort hieß es nur, dass eine solche Person nicht für die Botschaft arbeite, ob es irgendwelche Kenntnisse zu ihr gebe, das wurde nicht beantwortet.

Drang zu Geld, Macht und Einfluss

Geld und Macht scheinen Gayane Kirakosjan magisch anzuziehen. 2014 tritt sie als Gayane Werk in die CDU ein, 2015 wird sie in Schwerin in den Vorstand der "Frauenunion" des Kreisverbandes gewählt, allerdings wieder unter dem Namen Diana Werk. Einen Personalausweis müsse man eben nicht bei einem Parteieintritt vorlegen, heißt es dazu aus der Union. Immer wieder habe sie Kontakt zu prominenten Politikern gesucht, auch zu Angela Merkel, bestätigt uns CDU-Politiker Ehlers. Eine landespolitische Karriere macht sie bei den Christdemokraten aber trotzdem nicht. Anfang 2017 tritt Kirakosjan aus der CDU aus - und im selben Jahr in die SPD ein.

Karriere in der neuen Partei

Erstaunlicherweise scheint es aber auch niemanden in der CDU misstrauisch zu machen, als sie später für die Sozialdemokraten unter dem Namen Gayane Kirakosjan kandidiert - nur das Tempo ihres Aufstiegs dort löst Verwunderung aus. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion stellt dazu fest, "dass sie (Kirakosjan, Anm. d. Redaktion) auf einem sehr guten Listenplatz zur Landtagswahl gelandet ist, der aussichtsreich war. Sie ist vor gestandenen Landtagsabgeordneten und erfahrenen Kommunalpolitikern gelandet, insofern wird da Unterstützung von Frau Schwesig gewesen sein." Ohne diese Unterstützung, so Ehlers, sei der gute SPD-Listenplatz nicht möglich gewesen.

Keine Antwort von Schwesig

Ein schriftliches Statement der SPD-Landesvorsitzenden Manuela Schwesig zum Fall Kirakosjan gibt es nicht. Sie "befindet sich immer noch in der Genesungsphase nach einem großen operativen Eingriff", so Steffen Wehner, der Landesgeschäftsführer der Sozialdemokraten. Kirakosjans Aussagen in den sozialen Medien seien "befremdlich", so Wehner. Sie ist aber weiter Mitglied der SPD. Eine Quelle in der SPD hatte dem NDR gesagt, dass Ministerpräsidentin Schwesig "ihre Hand über Kirakosjan gehalten" und sie persönlich in die Partei geholt habe. Wir wollten eigentlich von Schwesig persönlich wissen, ob diese Aussagen zutreffen. Stattdessen zitiert Wehner aber die Frau mit den "befremdlichen" Aussagen: "Nach eigener Aussage sprach Frau Kirakosjan Frau Schwesig am Rande einer öffentlichen Veranstaltung an und erzählte, dass sie überlege, in die SPD einzutreten. Frau Schwesig habe sie, so Frau Kirakosjan, in diesem Rahmen ermutigt, sich zu engagieren." Eigene Erkenntnisse dazu lägen nicht vor. Der Landesgeschäftsführer der SPD quasi als Pressesprecher von Gayane Kirakosjan - und von Schwesig selbst dagegen bisher kein einziges Wort zu der Affäre.

Helmut Holter in Jerewan

Ein Politiker, der die rätselhafte Frau Kirakosjan schon lange kennt und Licht ins Dunkel bringen könnte, hat Mecklenburg-Vorpommern vor einigen Jahren verlassen und ist jetzt für die Partei Die Linke Bildungsminister in Thüringen. Die Rede ist von Helmut Holter, unter Rot-Rot in Schwerin von 1998 bis 2006 Arbeits- und Bauminister. Der Politiker ist auf einem Foto zusammen mit Kirakosjan in einem Restaurant in der armenischen Hauptstadt Jerewan zu sehen. Mit dabei: Holters Ehefrau. Sie ist selbst Armenierin und hatte Gayane Kirakosjan schon vor 20 Jahren kennengelernt. Damals habe Kirakosjan einen Gemüseladen in Schwerin betrieben, antwortet Holter auf eine entsprechende Anfrage des NDR. Dann habe man sich zehn Jahre lang nicht mehr gesehen, seitdem hätten die beiden Frauen nur lose Kontakt. Warum Kirakosjan verschiedene Namen benutzt hat, kann Holter nicht beantworten. Auch wisse er nicht, womit sie eigentlich ihr Geld verdiene.

SPD geht auf Abstand

Auch bei den Sozialdemokraten weiß niemand wirklich etwas über die mysteriöse Frau. Auch nicht, ob Kirakosjan eigentlich wirklich einen Doktortitel besitzt. Von SPD-Landesgeschäftsführer Wehner heißt es dazu, dass auf den Wahlunterlagen, die sie eingereicht habe, kein Titel angegeben sei. SPD-Politiker wie Landesinnenminister Christian Pegel oder der Wismarer Bundestagsabgeordnete Frank Junge geben auf NDR Anfrage an, Frau Kirakosjan nur entfernt von Parteiveranstaltungen zu kennen. Pegel antwortet uns schriftlich: "Vertiefte Kontakte, die mir eine Einschätzung ihrer Person erlaubten, erinnere ich nicht."

CDU fordert Transparenz

Wir fragen auch beim Verfassungsschutz an, ob dort irgendwelche Informationen vorliegen, doch aus dem Innenministerium heißt es dazu nur: "Der Verfassungsschutz erteilt zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte grundsätzlich keine Auskünfte über einzelne Personen." CDU-Fraktionsgeschäftsführer Ehlers reicht das alles nicht. Er fordert Transparenz von den Sozialdemokraten und beruft sich dabei auf eigene anonyme Quellen: "Wenn bekannt war in der SPD, dass sie als Lobbyistin Russlands und auch Weißrusslands tätig war - so höre ich es aus der SPD - dann muss das ja mal hinterfragt worden sein." Ehlers erwartet eine Erklärung von den Sozialdemokraten, warum Kirakosjan so weit vorne auf der Liste gelandet ist. Wir hätten auch gerne gewusst, was Gayane Kirakosjan selbst zu unseren Recherchen sagt. Auf unseren Fragenkatalog hat sie aber nicht geantwortet.

