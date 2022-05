Kaum noch Blutkonserven in Vorpommern Stand: 03.05.2022 06:15 Uhr Die Universitätsmedizin Greifswald sucht dringend Blutspender. Nach eigenen Angaben reichen die dort vorrätigen Blutkonserven nur noch für maximal zwei Tage.

Von der Unimedizin in Rostock heißt es, dass die Situation dort im Augenblick besser sei als in Greifswald. Noch pfeife man nicht auf dem letzten Loch, so eine Sprecherin. Auch Nico Feldmann vom DRK-Blutspendedienst Mecklenburg-Vorpommern sagte dem NDR MV am Montagabend, dass das DRK noch ausreichend Blutkonserven in Reserve hat.

Mehr Operationen, größerer Bedarf

Allerdings könnte dieser Vorrat in den kommenden Wochen schnell schrumpfen. Denn die Kliniken im Land fahren derzeit ihren Betrieb nach dem Lockern der Corona-Schutzmaßnahmen hoch und es gibt wieder mehr Operationen. Dafür sind wieder mehr Blutkonserven und damit mehr Blutspenden nötig.

Weitere Informationen 29 Min Lebensspender und Lebensretter Eine Blutspende rettet bis zu drei Menschenleben. Wie kommt das Blut von der Spende bis zum lebensrettenden Einsatz? 29 Min Blutspenden: Voraussetzungen, Ablauf und Kontrolle Viele Patienten sind auf Bluttransfusionen angewiesen. Aber zu wenige Menschen spenden Blut. Wer darf spenden? Was muss beachtet werden? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 03.05.2022 | 07:00 Uhr