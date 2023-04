Stand: 02.04.2023 18:39 Uhr Jarmen - Anklam: Abschnittsweise Vollsperrung auf der B110

Die B110 wird zwischen Jarmen und Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von Montagmorgen an auf zwei Abschnitten für einen Monat für den Durchgangsverkehr voll gesperrt, da die Fahrbahndecke erneuert wird. Wie das Straßenbauamt Neustrelitz in der vergangenen Woche mitteilte, sind die Abschnitte zwischen Groß Toitin und "Zigeunergrund" sowie zwischen dem Abzweig Dersewitz und Stolpe betroffen. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Der Fernverkehr in Richtung Usedom sollte weiträumig ausweichen. Betroffen ist auch der ÖPNV, der die Strecke nicht bedient. Nur Schülerbusse dürfen morgens die Baufelder passieren.

