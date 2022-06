Intelligente Einlegesohle für Diabetiker: Start-Up ausgezeichnet Stand: 17.06.2022 05:53 Uhr Die Neubrandenburger Firma "Osentec" ist am Donnerstagabend auf der Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock mit dem "Baltic Health Innovation Award" ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

Überzeugen konnte das Unternehmen mit einer Einlegesohle für Schuhe, die Diabetikern helfen soll, Entzündungen am Fuß frühzeitig zu erkennen. Von 185.000 Diabetes-Patienten in Mecklenburg-Vorpommern kämpft jeder vierte Diabetes-Patient mit Entzündungen am Fuß. Diese gehen oftmals mit schweren Infektionen einher, eine Amputation ist häufig die letzte Lösung.

Verkauf über Sanitätshäuser geplant

Um Entzündungen frühzeitig zu erkennen, messen kleine Sensoren in der Einlegesohle die Temperatur des Patientenfußes. Sobald ein Algorithmus eine sich anbahnende Entzündung erkennt, gibt es eine Benachrichtigung per App. Der Prototyp der Einlegesohle soll dem Unternehmen zufolge nun zu einem marktfähigen Produkt weiterentwickelt werden. Ziel der Neubrandenburger sei es, dass die Sohle eine Kassenleistung wird. Bis Ende des Jahres soll sie über Sanitätshäuser zu kaufen sein - vorerst für Selbstzahler.

