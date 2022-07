Hier bremsen Baustellen den Reiseverkehr in MV Stand: 08.07.2022 07:48 Uhr Ferienzeit, Reisezeit - und Stauzeit? Für Reisende mit dem Auto kann es in Mecklenburg-Vorpommern stellenweisen zäh werden: Vor der Erholung am Reiseziel gilt es einige Baustellen zu überstehen.

Noch bis zum Wochenende gilt an der A24-Anschlussstelle Parchim Tempo 80. Hier werden Teile der Fahrbahndecke erneuert. Ab der kommenden Woche ist hier wieder freie Fahrt. Auf der B192 in Richtung Klein Warin bleibt ab der A20-Abfahrt Zurow die Straße bis Anfang August gesperrt. Die Umleitung läuft über Jesendorf. Und: wichtig für Schwerin-Besucher - ab Montag wird die Neumühler Straße halbseitig gesperrt

Kurzfristige Baustellen in Region Neubrandenburg

In Neustrelitz klemmt es am östlichen Stadtausgang in Richtung Woldegk. Dort ist die Kreuzung voll gesperrt, weil die Asphaltdecke erneuert wird - übrigens auch bei einigen Zufahrtstraßen - das alles soll noch bis Sonntag dauern. Umleitungen sind ausgeschildert und werden an manchen Stellen auch mit Ampeln geregelt. Ansonsten kann es in der Region Neubrandenburg immer wieder zu kurzfristigen Bauarbeiten kommen, wie zuletzt auf der B96 zwischen Neubrandenburg und Altenreptow - und dann gibt es auch auch noch einige innerstädtische Baustellen - zum Beispiel in Neubrandenburg, wo die Ziegelbergstraße noch bis Ende August saniert wird.

Zäher Verkehr auf Rügen erwartet, freie Fahrt nach Usedom

So richtig eng wird es wohl auf der Insel Rügen: Auf der B96 bei Samtens ist ab Dienstag eine Rampe in Richtung Bergen gesperrt. Das Ganze dauert bis Anfang November. Wer auf den Darß möchte und über die Meiningenbrücke fahren will, sollte auf die Brückenöffnungszeiten am Vormittag und Abend achten. Denn viermal am Tag wird hier die Zufahrt für knapp 20 Minuten gesperrt. Für den Weg auf die Insel Usedom gibt es positive Nachrichten: Die Baustelle Peenebrücke wurde bis Ende August gestoppt. Damit es nicht zu noch mehr Staus kommt, können solange beide Spuren genutzt werden. Auch in Ahlbeck, zwischen dem Abzweig nach Usedom Stadt und der Lindenstraße, ist bei den Bauarbeiten erst einmal Sommerpause.

Rostock: Arbeiten an der Goetheplatzbrücke

In der Region Rostock klemmt es an mehreren Stellen. So zum Beispiel auf der A19 Richtung Süden: Die Anschlussstelle Rostock-Süd ist bis Ende August gesperrt. Auf dem Abschnitt der Autobahn gilt außerdem Tempo 80 und es wird geblitzt. In Rostock bleibt auch die Baustelle an der Goetheplatzbrücke bis ins kommende Frühjahr eine Engstelle: Auf Einschränkungen und Sperrungen auf Straße und Schiene sollte man gefasst sein. Noch bis Ende Juli gibt es die halbseitige Sperrung auf der B103 bei Sarmsdorf von der Kreuzung des Gewerbegebietes Kritzkow bis zur Anschlussstelle Laage an der Autobahn 19.

