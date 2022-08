Hanse Sail geht zu Ende: 400.000 Gäste in Rostock Stand: 14.08.2022 15:29 Uhr Die 31. Hanse Sail geht heute in Rostock zu Ende. Noch einmal gibt es bestes Segelwetter. Die erste Sail nach der Corona-Pause war mit Spannung erwartet worden und wurde diesen Erwartungen gerecht. 400.000 Besucher lockte das maritime Volksfest an den vier Tagen an.

Noch bis 20 Uhr gibt es in Warnemünde und im Rostocker Stadthafen noch ein buntes Programm und natürlich zahlreiche Schiffe zu bestaunen. Mit Sonnenschein und leichtem Wind lockte auch der letzte Tag der 31. Hanse Sail in Rostock noch einmal Tausende Schiffsliebhaber an die Wasserkante. 400.000 Gäste verzeichnete die diesjährige Hanse Sail insgesamt. In Warnemünde und im Rostocker Stadthafen lagen 111 Traditionssegler und Motorschiffe - viele boten an allen vier Sail-Tagen Törns zum Mitfahren an.

Mehr als 12.000 Gäste auf Mitsegel-Törns

Mehr als 12.000 Menschen nutzten diese Angebote und lernten Rostock von der See aus kennen. An allen Tagen gab es auch für kurz Entschlossene noch Mitsegel-Möglichkeiten. Vielseitig war auch das Programm an Land: Auf 14 Bühnen gaben Künstlerinnen und Künstler aus der Region ihr Bestes und 350 Marktstände versorgten die Besucher. 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgten dafür, dass es auch den Schiffsbesatzungen an nichts fehlte.

"Gorch Fock" segelte auf der Ostsee

Am Samstagabend waren das Feuerwerk im Stadthafen und die Lasershow in Warnemünde für viele Sail-Besucher und Mitsegler spektakulärer Höhepunkt. Am Vormittag hatte die "Gorch Fock" eine rund vierstündige Ausfahrt über die Ostsee unternommen. Das Segelschulschiff der Deutschen Marine wurde von zahlreichen Seglern und Booten begleitet.

111 Traditionsschiffe auf der Hanse Sail

Auch am Freitag waren zahlreiche Traditionssegler auf der Ostsee unterwegs. Die Bummelmeile an der Warnow war erneut gut besucht. Mit dem traditionellen Glockenschlag war die Hanse Sail 2022 am Donnerstagabend von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eröffnet worden.

Nach Corona-Einschränkungen nun volles Programm

Nach der Corona-bedingten Absage 2020 und der kleineren Jubiläumsauflage im vorigen Jahr war die Hanse Sail in diesem Jahr wieder mit voller Takelage dabei. Auf dem Programm standen Konzerte, Fahrgeschäfte, Kulinarik am Stadthafen. Auch der Fischereihafen wurde wieder stärker eingebunden, zum Beispiel mit groß angelegten Sicherheitsvorführungen. Diverse Events wurden auf einer großen LED-Wand im Stadthafen gezeigt. Es gab zudem einen Livestream auf Youtube. Der NDR berichtete in Hörfunk, Fernsehen und online von der Hanse Sail. Zudem war der NDR vor Ort vertreten mit dem NDR Campus zum Mitmachen und Kennenlernen und mit Bands aus Mecklenburg-Vorpommern.

Zwei Großsegler zu Gast - keine russischen Segler

Unter den Schiffen waren auch zwei Großsegler: Erstmals seit sieben Jahren war die "Gorch Fock", das Segelschulschiff der Deutschen Marine, wieder zu Gast in Rostock nach einer langwierigen Sanierungsphase. Auch das 110 Meter lange Segelschulschiff "Dar Młodzieży" kam. Ein besonderer Besuch, denn der polnische Großsegler hat genau vor 40 Jahren nach seiner Indienststellung schon seine erste Fahrt nach Rostock gemacht. Wegen des Ukraine-Kriegs waren in diesem Jahr die russischen Großsegler "Mir", "Sedov" oder "Krusenstern" nicht mit dabei.

