Stand: 22.04.2023 18:56 Uhr Handball: Empor Rostock verliert gegen HSC Coburg mit 17:26

Die Rostocker Handballer haben in der zweiten Bundesliga erneut verloren. Der HC Empor unterlag in seiner eigenen Halle mit 17:26 gegen den HSC Coburg. Die Rostocker Mannschaft steht kurz vor dem Abstieg in die dritte Liga. Der Klassenverbleib ist theoretisch noch möglich - die Hoffnungen im Verein sind aber nicht besonders groß. Sieben Spiele stehen Empor in dieser Saison noch bevor. Das nächste findet am 7. Mai um 17 Uhr auswärts statt. Dort treffen die Rostocker auf Großwallstadt.

