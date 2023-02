Halbjahresbilanz für Schulen: Corona hat Spuren hinterlassen Stand: 03.02.2023 05:43 Uhr Lehrermangel, Corona, Grippe und Schulausfall prägte auch das zurückliegende Schulhalbjahr. Heute gibt es für rund 160.000 Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und 35.000 an Berufsschulen in Mecklenburg-Vorpommern Zeugnisse.

Ein anstrengendes Schulhalbjahr gehe für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern zu Ende, heißt es aus dem Bildungsministerium. Über zwei Jahre Corona und ausgefallende Unterrichtsstunden haben in den Schulen deutliche Spuren hinterlassen, sagt auch der Vorsitzende vom Landeselternrat Czerwinski. Lernlücken seien noch lange nicht geschlossen, hätten sich teils sogar verschlimmert. Nun geht es für die Schülerinnen und Schüler aber erst einmal für zwei Wochen in die Winterferien. Auch zu den Halbjahreszeugnissen ist ein Sorgentelefon geschaltet.

Phasenmodell wird weitergeführt

Dass die Kinder und Jugendlichen im 1. Halbjahr - wann immer möglich - in der Schule lernen konnten, war jedoch positiv, da sind sich Landeselternrat und Ministerium einig. Im kommenden Halbjahr wird das Phasenmodell daher weitergeführt. Damit können Schulleitungen auch bei anderen Krankheitsbildern für bestimmte Jahrgangsstufen Wechsel- oder Distanzunterricht organisieren, wenn nicht mehr genügend Lehrer zur Verfügung stehen. Das Leistungsniveau werde jedoch nicht gesenkt, sagt Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke). Der Landeselternrat fordert mehr Unterstützung bei der Nachhilfe durch die Schulen. Die Corona-Pandemie hat bei vielen Kindern teils erhebliche Lernlücken hinterlassen.

Mehr Schüler wiederholen die Klassenstufe

In Mecklenburg-Vorpommern haben laut Statistischem Bundesamt 5.800 Kinder und Jugendliche im Schuljahr 2021/2022 die Klassenstufe wiederholt. Im ersten Schuljahr nach Beginn der Corona-Pandemie wurden die Versetzungsregeln geändert. So war es möglich, die Klassenstufe auch freiwillig zu wiederholen, ohne dass das als "Sitzenbleiben" gilt. Ein Großteil der Schüler in Mecklenburg-Vorpommern habe diese Möglichkeit genutzt, so der Vorsitzende des Philologenverbands MV, Mario Steinke.

