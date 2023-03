Haftstrafe für Ex-Pflegeheimbetreiberin: OLG lehnt Revision ab

Stand: 24.06.2022 16:18 Uhr

Die frühere Leiterin von zwei Pflegeheimen in Krakow am See (Landkreis Rostock) muss ihre Haftstrafe antreten. Das Oberlandesgericht hat das Urteil über vier Jahre Gefängnis bestätigt, das das Landgericht Rostock gegen die Frau verhängt hatte.