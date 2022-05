Gutachten zur Zukunft der Unikliniken in MV Stand: 10.05.2022 04:40 Uhr Ein neues Gutachten zur Zukunft der beiden Universitätskliniken in Rostock und Greifswald empfiehlt offenbar neue Strukturen. Das Papier soll sich nach NDR Informationen für eine Fusion von Kliniken und Krankenhäusern aussprechen.

Zwei große und verhältnismäßig teure Universitätsmedizinen in einem vergleichsweise kleinen Bundesland - diese Struktur steht schon seit langem in der Diskussion. Die Expertenkommission unter Leitung des Chefs der Berliner Charité, Prof. Heyo Krömer, kommt nach zwei Jahren Arbeit offenbar zu dem Ergebnis, dass nur Fusionen den medizinischen Standard und die wirtschaftliche Zukunft sichern.

Zusammenschluss von Kliniken und Krankenhäusern

Die Rede ist von einem Zusammenschluss der Rostocker Unimedizin (UMR) mit dem städtischen Südstadt-Klinikum, wobei vor allem die Kindermedizin Teil der Uniklinik bleiben soll. Beide Einrichtungen stehen seit Jahren in einem Wettstreit um Patienten und Einnahmen. Die Größe des einen gilt als Hemmschuh für die Entwicklung des anderen.

Die Kommission warnt vor einem Unterschreiten einer Mindestzahl von Behandlungsfällen in bestimmten Medizinbereichen. Das könnte Auswirkungen auf die medizinische Qualität haben.

Gutachten liege erst im Entwurf vor

Für die Entwicklung der Unimedizin Greifswald (UMG) gilt das Herz- und Diabeteszentrum Karlsburg als Bremse - auch hier ist aus gleichen Gründen wie in Rostock eine Zusammenlegung im Gespräch. Das Wissenschaftsministerium in Schwerin wollte sich nicht äußern - das Gutachten liege erst im Entwurf vor.

In der Branche wird mit einer Veröffentlichung noch im Sommer gerechnet. Das Papier dürfe auf keinen Fall in den Schubladen verschwinden, hieß es. Hier habe sich eine hochkarätig besetzte Kommission Gedanken über die Zukunft zentraler Versorgungseinheiten gemacht.

Versorgungslücken in der Kindermedizin

Die Entwicklung der Universitätsmedizinen beschäftigt auch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtags. Im vergangenen Jahr hatte vor allem die Situation an der UMR landesweit für Schlagzeilen gesorgt. Es ging um einen drastischen Sparkurs und Versorgungslücken in der Kindermedizin.

In der Diskussion ist immer wieder auch eine Fusion der beiden Einrichtungen in Greifswald und Rostock - in der Vergangenheit hatte es bereits zeitweise eine enge Kooperation der Führungsetagen gegeben. Kommissionschef Krömer kennt die Verhältnisse aus eigener Anschauung - von 2000 bis 2012 war er Dekan der medizinischen Fakultät und kurzzeitig Wissenschaftlicher Vorstand der UMG.

