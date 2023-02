Stand: 01.02.2023 08:04 Uhr Güstrow: Autofahrerin gerät bei Hagelglätte auf A19 ins Schleudern

Auf der A19 bei Güstrow ist am Dienstagabend bei Hagelglätte eine Autofahrerin mit ihrem Wagen ins Schleudern gekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in Richtung Rostock. Ein Lastwagen hielt, weil der Fahrer der Frau helfen wollte. In dem Moment fuhr ein drittes Auto gegen den Lkw. Die Frau aus dem ersten Auto kam in eine Klinik. Der Fahrer des dritten Fahrzeugs wurde schwer verletzt. Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

