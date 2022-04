Große Revision: Rundum-Check in Rostocks Kohlekraftwerk Stand: 05.04.2022 08:47 Uhr Aus dem Steinkohlekraftwerk im Rostocker Seehafen steigen seit einer Woche keine Wolken mehr auf - es muss einmal komplett durchgecheckt werden. Teile der Turbine und des Generators werden ausgebaut und erneuert. Bis Juni bleibt das Kraftwerk abgeschaltet.

Gerüstteile, ausgebaute Ventile, Schrauben, eine komplette Katalysatorebene - das Gelände des Rostocker Kraftwerks ist schon seit Wochen ziemlich vollgestellt. Einmal jährlich wird das Werk zwei Wochen lang durchgecheckt: Jetzt steht die große Revision an, eine Art TÜV wie beim Auto, der in diesem Fall alle vier Jahre nötig ist. Seit einer Woche schon ist kein Dampf mehr zu sehen, der sonst Tag für Tag aus dem Kühlturm aufsteigt. Und das wird auch noch bis Anfang Juni so bleiben.

Gerüstbau bis in 60 Meter Höhe

Die Gerüstbauer waren die ersten, die mit ihrer Arbeit angefangen haben. Im Inneren des Kessels, dort wo sonst das Feuer lodert, errichten sie bis in 60 Meter Höhe Treppen und Arbeitsplattformen, von denen aus ihre Kollegen später agieren sollen. Ein Knochenjob, versichert Kraftwerksleiter Axel Becker: "Die müssen mehrere hundert Tonnen Gerüstmaterial per Hand hineintransportieren. Sicher mit Hilfe eines Aufzugs, den man aber auch mitführen muss in der Anlage, also das ist nicht so, dass der vorhanden wäre." Bis zum Wochenende dürften sie mit dieser Plackerei fertig sein.

Schwergewichte am Kran

Nebenan im Maschinenhaus sind andere schon dabei, Teile der Turbine und des Generators auszubauen. Erstere werden zum Überholen per Schwerlasttransporter nach Berlin, letztere in die Schweiz transportiert. Wobei alleine der Generatorläufer ein Gewicht von gut 70 Tonnen hat - die schwerste Herausforderung bei dieser Revision.

Monteure aus vielen Nationen

"Spricht irgendjemand von euch Deutsch?" Wenn Jana Hinz, Sprecherin des Rostocker Kraftwerks, auf der Baustelle unterwegs ist, dann herrscht um sie herum ein Gewirr unterschiedlichster Sprachen. Polen, Tschechen, Slowaken - die Monteure, die zusätzlich zum eigenen Personal da sind, kommen aus aller Herren Länder, ziehen wie Schausteller von einem Kraftwerk zum nächsten. Jörg Borbara, der aus Ungarn stammt, ist gerade dabei, eine Leitung auszutauschen. Er zuckt entspannt die Schultern und kommentiert: "Das hier ist Routine, haben wir gemacht schon viele Male. Manchmal brauchen wir Dolmetscher. Nicht immer, aber wenn die kein Deutsch können und wir kein Polnisch ... "

"Kohle gibt es nicht nur in Russland"

Wenn alle Reparaturen abgeschlossen sind, wird der Kessel einmal richtig unter Druck gesetzt, mehr Druck als im normalen Betrieb üblich. Und wenn dann alles hält, kann das Kraftwerk wieder angeschaltet werden. Woher die Kohle dafür kommen wird? Chef Axel Becker kann das bisher nicht so genau sagen. 90 Prozent des Rohstoffs kamen bisher aus Russland, was er für die Zukunft kategorisch ausschließt. Zur Zeit, so sagt er, sei der Lagerplatz im Seehafen noch halb voll. Eine weitere Schiffsladung aus Kasachstan ist unterwegs. Becker gibt sich zuversichtlich: "Kohle gibt es nicht nur in Russland, die bekommt man an vielen Orten auf der Welt."

