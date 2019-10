Stand: 01.10.2019 10:08 Uhr

Grevesmühlen: Wurde Schülerin betäubt?

Eine zehnjährige Schülerin, die am Montag in Grevesmühlen gefesselt auf einer Schultoilette gefunden wurde, ist möglicherweise vorher von einem Mitschüler betäubt worden. Nach Angaben der Polizei hat das Mädchen dies gegenüber den Ermittlern angegeben. Das Kind befindet sich weiter zur Beobachtung im Krankenhaus. Bislang gebe es keine Anhaltspunkte für ein Sexualdelikt, so die Polizei.

Mit Kabelbindern gefesselt

Nach Aussagen des Mädchens gegenüber der Polizei hat ihr ein Jugendlicher in einer Unterrichtspause ein Mittel unter die Nase gehalten. Danach habe sie das Bewusstsein verloren. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV war das Mädchen mit Kabelbindern an Händen und Füßen gefesselt, als sie laut Polizei von einer anderen Schülerin benommen auf der Schultoilette gefunden wurde. Die Polizei hält es für unwahrscheinlich, dass die Schülerin ihre Aussagen erfunden hat. Heute soll die Zehnjährige erneut befragt werden. Ob dem Mädchen tatsächlich eine Substanz verabreicht wurde, soll eine Blutuntersuchung zeigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.10.2019 | 09:00 Uhr