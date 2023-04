Stand: 20.04.2023 07:23 Uhr Grevesmühlen: A20 nach Lkw-Unfall wieder freigegeben

Ein Unfall mit einem Kleintransporter hatte am Morgen eine Sperrung der A20 bei Grevesmühlen zur Folge. Der 62-jährige Fahrer wurde dabei laut Polizei so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Transporter in Richtung Westen unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort sei er gegen die Leitplanke geprallt, zurück auf die Autobahn geschleudert worden und quer auf beiden Fahrspuren zum Stehen gekommen. Die Autobahn musste etwa eine Stunde gesperrt werden.

