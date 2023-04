Stand: 18.04.2023 15:16 Uhr Greifswald: Prozess gegen "falsche" Lehrerin begonnen

Am Amtsgericht Greifswald hat der Prozess gegen eine 25-jährige Frau begonnen. Ihr wird vorgeworfen, sich mit einem gefälschten Abschlusszeugnis eine Stelle als Lehrerin erschlichen zu haben. Die Frau unterrichtete bis Oktober vergangenen Jahres an der Grundschule "Kinderkunstakademie" in Greifswald. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin wird das Urteil am 25. April erwartet.

