Stand: 26.04.2023 15:29 Uhr Göhren bei Crivitz: Radlader brennt aus - Fahrer unverletzt

Einen Schaden von etwa 40.000 Euro hat ein Feuer bei einem Agrarbetrieb in Göhren bei Crivitz (Kreis Ludwigslust-Parchim) verursacht. Ein Radlader hatte laut Polizei während der Fahrt auf dem Betriebsgelände plötzlich Feuer gefangen. Der Fahrer habe den Brand rechtzeitig bemerkt, konnte unverletzt flüchten und den Radlader so abstellen, dass keine Gebäude oder Futter- sowie Strohlager in Brand gerieten. Der Radlader brannte aber aus. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

