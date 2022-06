Gesichter der Ukraine in MV Stand: 16.06.2022 15:32 Uhr Sie leben in Mecklenburg-Vorpommern: Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflohen sind. Für sie ist nichts, mehr wie es war. Und niemand weiß, wie lange der Krieg noch dauern wird.

Vor vier Monaten begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Bereits vier Wochen später waren mehr als 3,7 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Sie haben ihr Heimatland, Familien, Freunde und ihr altes Leben zurückgelassen. Manch ein Zuhause ist zerstört. Jeder einzelne, jede einzelne vor dem Krieg nach Mecklenburg-Vorpommern Geflüchtete hat eine Geschichte. Über die aktuelle Berichterstattung hinaus haben Reporterinnen und Reporter des NDR in MV, sich mit Menschen aus der Ukraine in Mecklenburg- Vorpommern getroffen und sich ihre Geschichte erzählen lassen. Was waren sie bis vor kurzem? Was, wen und welches Leben haben sie zurückgelassen? Wie sind sie geflohen? Wie geht es ihnen? Gesichter der Ukraine gibt einigen der Geflüchteten eine Stimme, stellvertretend für viele. NDR MV wird sie auch in den kommenden Wochen weiter begleiten.