Gazprom: Nordstream 2 fertiggestellt Stand: 10.09.2021 09:45 Uhr Die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 ist nach Angaben des russischen Gaskonzerns Gazprom fertiggestellt. Am Freitagmorgen sei der Bau von Nord Stream 2 abgeschlossen worden, teilte Gazprom-Chef Alexej Miller der Staatsagentur Tass zufolge mit.

Die Verlegearbeiten für die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sind beendet. Gazprom hofft, noch in diesem Jahr Erdgas durch diese Leitung von Russland nach Europa liefern zu können. Das hatte ein Sprecher des vom russischen Gazprom-Konzern dominierten Unternehmens am Montag dem NDR mitgeteilt. Nun bestätigt auch Gazprom-Chef Alexej Miller die Fertigstellung. Das Verlegeschiff "Fortuna" hatte vor einer Woche 40 Kilometer östlich von Rügen das letzte Rohrsegment auf dem Meeresboden abgelegt - diese Segmente sind danach verschweißt worden. Nun gilt die mehr als 1.200 Kilometer lange Pipeline auf dem Ostseegrund bis Russland als technisch durchgängig.

Roboter putzt Rohre von innen

In den kommenden Wochen soll der Doppelstrang für den Betrieb vorbereitet und getestet werden. Dazu gehört es, die Leitung von innen mit einen durchfahrenden Roboter zu putzen, damit das Gas ohne Reibungswiderstände durch die Rohre strömen kann. Die Druck- und Dichtigkeitstests werden ungefähr zwei bis drei Monate dauern. Gazprom plant, noch in diesem Jahr mehr als fünf Milliarden Kubikmeter Erdgas durch die neue Pipeline nach Europa liefern zu können.

Sanktionen vorerst vom Tisch

Aufgrund von Sanktionsdrohungen der USA gegen am Pipeline-Bau beteiligte Unternehmen und Institutionen hatte sich der Bau der Pipeline verzögert. Die Drohungen sind vorerst vom Tisch. Offen sind nach wie vor juristische Auseinandersetzungen zwischen Nord Stream 2 und der Europäischen Union zur Gasmarktrichtlinie. Die besagt, dass ein Unternehmen nicht gleichzeitig Betreiber einer Pipeline und Lieferant des transportierten Erdgases sein darf. Ob die EU-Richtlinie auf Nord Stream 2 anzuwenden ist, ist juristisch noch nicht abschließend geklärt. Außerdem will das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Greifswald im kommenden Frühjahr Klagen mehrerer Umweltverbände gegen die Genehmigung der Pipeline durch die deutschen Behörden verhandeln.

Nord Stream 1 seit zehn Jahren in Betrieb

Die Pipeline Nord Stream 2 ist die zweite Erdgas-Pipeline, die von Russland aus bis nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern verläuft. Die Nord Stream 1 wurde vor zehn Jahren in Betrieb genommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nordmagazin | 06.09.2021 | 19:30 Uhr