Galeria Karstadt Kaufhof: Filiale in Rostock muss doch nicht schließen Stand: 16.03.2023 13:00 Uhr Galeria Karstadt Kaufhof wird fünf Warenhäuser weniger schließen als noch zu Wochenbeginn angekündigt. Dank weiterer Zugeständnisse der Vermieter könnten die Häuser erhalten bleiben. Darunter ist auch das Haus in Rostock.

Außerdem erhalten bleiben nach Angaben eines Unternehmenssprecher am Donnerstag die Filialen in Bayreuth, Erlangen, Oldenburg und Leipzig. Galeria hatte am Montag angekündigt, 52 der zuletzt noch 192 Warenhäuser zu schließen. Auch tausende Arbeitsplätze sollen im Zuge des laufenden Insolvenzverfahrens gestrichen werden.

Stammhaus in Wismar bleibt ebenfalls erhalten

In Rostock waren am Montagnachmittag die rund 150 Angestellten bei einer Betriebsversammlung über die vermeintliche Schließung informiert wurden. Dort dürfte die Freude nun groß sein. Das Stammhaus in Wismar bleibt ebenfalls bestehen. Schließen muss dagegen der Standort Lübeck.

Schutzschirm-Insolvenzverfahren gestartet

Der Hintergrund: Galeria Karstadt Kaufhof hatte Ende Oktober zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Rettung in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren suchen müssen. Als Grund für die bedrohliche Lage des Unternehmens nannte der Konzern die explodierenden Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland.

Mehr Eigenständigkeit für verbleibende Filialen

Nach den Plänen des Konzerns sollen die verbleibenden 82 Filialen in den kommenden drei Jahren umfassend modernisiert werden. In Zukunft will sich der Konzern bei seinem Angebot vor allem auf die Bereiche Bekleidung, Schönheitspflege und Wohn-Accessoires konzentrieren. Bei der Gestaltung ihres Sortiments sollen die Filialen außerdem mehr Eigenständigkeit erhalten.

