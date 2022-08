Fusion-Festival: Veranstalter-Verein wendet Insolvenz ab Stand: 30.08.2022 14:24 Uhr Der Verein "Kulturkosmos Müritz e.V." aus Lärz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat eine drohende Insolvenz abwenden können. Kulturkosmos ist Veranstalter des Fusion-Festivals, das in diesem Jahr ein Minus von rund 1,5 Millionen Euro gemacht hatte.

Unter anderem durch zinslose Kredite, Spenden und den Verkauf von Fan-Artikeln sei es gelungen, die Insolvenz zu verhindern, hieß es. Außerdem will der Verein, der alljährlich das Festival mit rund 75.000 Besuchern an der Müritz organisiert, ein Haus in Wesenberg veräußern. Die Immobilie sei 2015 angeschafft und saniert worden, sie sollte eigentlich als Flüchtlingsunterkunft dienen, hieß es. Derzeit sind dort ukrainische Familien untergebracht.

Verein erschließt Wohngebiet auf eigenem Grundstück in Lärz

Außerdem erschließt der Verein gerade auf einem eigenen Grundstück ein Wohngebiet in Lärz. Die Grundstücke sollen dann zum Verkauf angeboten werden. In der kommenden Woche startet das Kulturfestival at.tension auf dem Gelände des Vereins mit knapp 8.000 Besuchern.

"Enorme Preissteigerungen" schlugen durch

Das Fusion-Festival wird seit 1999 von Kulturkosmos Müritz veranstaltet. Es müsse schnell gehandelt werden, hieß es im vereinseigenen Newsletter nach dem Festival in diesem Sommer, "damit nicht das gesamte Projekt Kulturkosmos in eine existenzielle Krise rutscht". Als Gründe für das Defizit wurden "enorme Preissteigerungen" für Materialien, Dienstleistungen, Technik und Infrastruktur genannt.

Einnahmen aus 6.000 Ticket-Verkäufen fehlen

Zudem fehlten den Angaben zufolge Einnahmen aus dem Ticketverkauf. Laut Fusion-Veranstaltern durften in diesem Jahr nach Vorgaben der Behörden 80.000 Teilnehmer einschließlich Mitwirkende auf dem Festivalgelände sein. Bei 15.000 Mitwirkenden seien damit maximal 65.000 zahlende Besucher möglich gewesen, so die Organisatoren. 64.000 Tickets seien verkauft worden. In früheren Jahren seien 70.000 Besucher möglich gewesen. Die Tickets für die Fusion 2022 waren für 220 Euro verkauft worden.

