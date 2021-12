Frau in Priborn getötet - Explosion in Wohnhaus

Stand: 06.12.2021 13:33 Uhr

In Priborn bei Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat sich am Montag eine Gasexplosion in einem Einfamilienhaus ereignet. Eine 65-jährige Frau war offenbar zuvor getötet worden, ihr Ehemann wurde schwer verletzt - und festgenommen.