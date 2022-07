Fosen legt Pläne vor: Kreuzfahrtschiffe in Stralsund Stand: 25.07.2022 14:00 Uhr Der norwegische Schiffbauer Fosen Yard hat die Absicht, Expeditions-Kreuzfahrtschiffe in Stralsund zu bauen gegenüber NDR 1 Radio MV bestätigt. Kritik kommt von der Gewerkschaft IG Metall.

Der norwegische Schiffbauer Fosen Yard hat seine Pläne für den Stralsunder-Werftstandort konkretisiert. Es gebe bereits erste Gespräche zum Bau einer zweiten "Crystal Endeavor", sagte der Entwicklungsmanager Ole Morton Husoy im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Das Unternehmen hatte zuvor bekanntgegeben, in Stralsund Expeditions-Kreuzfahrtschiffe bauen zu wollen.

Crystal Endeavor aus Insolvenzmasse gekauft

Seit mehreren Monaten sei Fosen Yard in Gesprächen mit der Royal Caribbean Group. Ein Unternehmen, zu dem auch Silversea Curises gehört - die Firma hat vor einer Woche die "Crystal Endeavor" aus einer Insolvenzmasse gekauft. Fosen Yard könnte für das Unternehmen die "Crystal Endeavor 1" umbauen, sagt Husoy. Der Hubschrauberlandeplatz und das Kasino sollen zu Kabinen umgebaut werden.

Notwendige Baupläne und erfahrene Mitarbeiter

Außerdem sei über den Bau eines zweiten und drittes Schiffes in Stralsund gesprochen worden. Fosen Yard arbeite jetzt an einem Vertrag. Dann könne schnell mit der Arbeit begonnen werden. Der Vorteil sei, dass zum einen alle notwendigen Baupläne bereits vorhanden sind. Zum anderen, dass viele der ehemaligen Mitarbeiter der MV Werften an dem Schiff gearbeitet haben und wieder eingesetzt werden können. Außerdem gebe es in der Halle auch noch das notwendige Material. Fosen Yard befürchtet, das Gelände in Stralsund Ende des Jahres zu verlieren, sollte bis dahin kein Vertrag abgeschlossen worden sein.

IG Metall: Keine verbindliche Zusagen

Kritik kommt von der Gewerkschaft IG Metall. Noch immer gebe es keine verbindlichen Zusagen von dem Unternehmen, so Guido Fröschke, Geschäftsführer der IG Metall Stralsund-Neubrandenburg. Es sei unklar, ab wann wie viele Mitarbeiter eingestellt werden. Außerdem, ob die Ausbildungen an dem Standort fortgeführt werden können und ob das Standorterhaltungsteam übernommen wird. Ende des Monats läuft die erste Transfergesellschaft mit 130 Mitarbeitern aus. Die zweite mit 240 Mitarbeitern läuft noch bis Ende Oktober.

Fosen Yard will Ende Oktober die Arbeit aufnehmen

Das Unternehmen hatte jetzt bekanntgegeben, bis spätestens Ende Oktober die Arbeit in Stralsund aufnehmen zu wollen. Geplant werde dafür mit 150 bis 250 Mitarbeitern, je nach Auftragslage, so der Geschäftsführer von Fosen Yard Anders Straumsheim.

