Forscher suchen Ursache des rätselhaften Sanddornsterbens Stand: 28.06.2021 05:24 Uhr Auf den Plantagen und an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern stirbt der Sanddorn. Ein bundesweit angelegtes Forschungsprojekt will nun die Ursache finden.

von Franziska Drewes, NDR 1 Radio MV

Seit etwa fünf Jahren sterben zahlreiche Sanddornsträucher, meist im Frühjahr, anscheinend immer dann, wenn die Pflanze anfängt zu blühen. Die Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel. Das Projekt wird von der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei mit Sitz in Gülzow bei Güstrow (Landkreis Rostock) koordiniert. Partner sind zudem das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock und das Julius Kühn-Institut (Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen) in Dossenheim bei Heidelberg.

Ist alpiner Sanddorn die Alternative?

Die Wissenschaftler haben auf einem Versuchsfeld in Ludwigslust etwa 600 Setzlinge gepflanzt. Es sind vor allem Sanddornsorten aus dem Alpenraum und zum Vergleich eine herkömmliche maritime Sorte. Die Fläche gehört zur Sanddorn Storchennest GmbH. Das Unternehmen baut seit den 1970er-Jahren die Frucht an. "Wir hoffen, dass wir mit dem alpinen Sanddorn hier wieder etwas neu aufbauen können. Vielleicht ist er widerstandsfähiger und zeigt dieses Absterben nicht", erzählt Frank Spaethe, der in Ludwigslust für den Sanddorn zuständig ist.

60 Prozent der Pflanzen auf 120 Hektar abgestorben

Von ursprünglich 120 Hektar sind bereits mehr als 60 Prozent abgestorben, auch in diesem Frühjahr sind viele Sträucher nicht ausgetrieben. "Auf den drei Hektar, die wir dort haben, sind vielleicht noch zehn Sträucher lebendig." Groß nachgepflanzt wird erst einmal nicht, das wäre zu kostenintensiv und vage. "Mit diesem Sanddornsterben ist es wie mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, wo ich aber 1.000 Heuhaufen zur Verfügung habe, in denen ich suchen muss." Spaethe hofft trotzdem auf möglichst schnelle hilfreiche Erkenntnisse. Sein Unternehmen hat bereits erhebliche Ernteverluste.

Spielen klimatische Veränderungen eine Rolle?

Daniela Kuptz arbeitet bei der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei und koordiniert das Projekt. Am Standort in Gülzow gibt es auch ein Versuchsfeld. "Dort messen wir auf verschiedenen Ebenen die Feuchtegrade im Boden und gucken, mit welcher Bewässerungsgabe wir welche Schicht erreichen und wieviel der Sanddorn überhaupt an Feuchtigkeit braucht." Geklärt werden soll auch, ob die vergangenen, sehr trockenen Jahre das Absterben beeinflusst haben. Auch der Boden wird untersucht, ob beispielsweise ein wichtiger Nährstoff fehlt, auf den der Sanddorn angewiesen ist. Pflanzenproben werden nach Heidelberg geschickt. Dort suchen Obstexperten des Julius Kühn-Instituts nach Schaderregern, etwa nach Pilzen. Daniela Kuptz liegt das Forschungsprojekt sehr am Herzen. "Der Sanddorn ist eine Kulturpflanze von Mecklenburg und sie ist für die Mecklenburger ein Symbol von Heimat. Darin liegt meine Motivation, den Sanddorn weiter zu erforschen."

Spezieller Drohnenflug entwickelt

Experten, unter anderem von der Humboldt-Universität Berlin, haben eine spezielle Software entwickelt, die Luftbilder auslesen kann. Die Wissenschaftler fliegen sämtliche Sanddornstandorte ab, und bestimmen anhand der Aufnahmen den Chlorophyllgehalt der einzelnen Sorten. Zudem vergleicht Daniela Kuptz die Blätter mit einem Pflanzenkatalog. "Wir wollen herausfinden: Was zeichnet einen vitalen Sanddorn aus im Gegensatz zu einem kranken Sanddorn?"

Bevölkerung kann mithelfen

Auch der wilde Sanddorn stirbt und wird analysiert. Dafür fährt Jenny Scheel vom LALLF die komplette Landesküste ab und ist auf Hilfe angewiesen. Vor allem Anwohner sind gefragt, die in ihrer Region Sanddornsträucher haben. "Wir brauchen jeden, der Sanddorn gesehen hat, am Besten über eine längere Zeitspanne, wir hätten gern so zehn Jahre. Wer uns da was über den Gesundheitszustand der Sträucher etwas sagen kann, welche Symptome er erkannt hat oder auch eine Veränderung in der Vegetation, da sind wir für jeden Hinweis dankbar." Wer Hinweise hat und Kontakt zu den Wissenschaftlern aufnehmen möchte, wendet sich an Jenny Scheel (jenny.scheel@lallf.mvnet.de)

Projekt auf drei Jahre angelegt

Das Forschungsprojekt ist auf drei Jahre angelegt. Es wird vom Bundeslandwirtschaftsministerium mit rund 800.000 Euro gefördert.

