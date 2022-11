Förderung für "Balkonkraftwerke" in MV: 400 Anträge bisher Stand: 19.11.2022 07:00 Uhr Seit dem Start des Förderprogrammes für Balkon-Solar-Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern sind rund 400 Anträge eingegangen. Das Fördergeld soll laut Ministerium für gut 18.000 Haushalte reichen.

In der ersten Förderwoche für sogenannte Balkonkraftwerke in Mecklenburg-Vorpommern sind rund 400 Anträge eingegangen. Das hat das Umweltministerium am Sonnabend mitgeteilt. Das Landwirtschaftsministerium rechnet damit, dass das Geld für etwa 18.000 Haushalte im Land reichen wird.

500 Euro pro Haushalt

Seit dem 8. November werden die Solaranlagen gefördert. Das Land gewährt bis zu 500 Euro pro Haushalt für den Kauf und die Installation der Anlagen. Zehn Millionen Euro Landesmittel stecken in dem Fördertopf. Sechs Millionen davon sind für Mieter und Mieterinnen vorgesehen, der Rest ist für Eigentümer gedacht, die ihre Immobilie selbst bewohnen.

Bürger und Bürgerinnen können Anträge beim Landesförderinstitut stellen. Die Formulare sind online.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.11.2022 | 08:00 Uhr