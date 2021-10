Flughafen Rostock-Laage kurz vor der Privatisierung? Stand: 11.10.2021 19:06 Uhr Der Flughafen Rostock-Laage steht möglicherweise kurz vor der Privatisierung. Das mittelständische Familienunternehmen Zeitfracht mit Sitz in Berlin will den größten Verkehrsflughafen Mecklenburg-Vorpommerns kaufen.

Im Sommer dieses Jahres habe es Gespräche mit potentiellen neuen Eigentümern gegeben, sagte die Flughafengeschäftsführerin Dörthe Hausmann dem NDR. Jetzt habe die Berliner Unternehmensgruppe Zeitfracht ein Kaufangebot vorgelegt.

Unternehmen in Spedition, Transport und Logistik aktiv

Zeitfracht ist unter anderem in den Bereichen Spedition, Transport und Logistik aktiv - und dort insbesondere in der Straßen- und Luftfracht. Das Angebot des Berliner Familienunternehmens ermögliche dem Flughafen Rostock-Laage eine neue strategische Ausrichtung, so Hausmann.

Privatisierung schon seit 13 Jahren im Gespräch

Bereits seit 2008 ist immer wieder eine Privatisierung des defizitären Flughafens Rostock-Laage im Gespräch. Jedes Jahr fehlen Millionen in der Kasse des Airports. Die ursprünglich als Standort der Bundeswehr eingerichtete Anlage wird seit 1993 von der Flughafen Rostock-Laage GmbH auch als ziviler Regionalflughafen genutzt. Bisherige Gesellschafter sind die Hansestadt Rostock, der Landkreis Rostock und die Stadt Laage.

