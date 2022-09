Fast 60.000 Besucher auf der MeLa: Veranstalter zufrieden Stand: 11.09.2022 17:00 Uhr In Mühlengeez bei Güstrow geht am Sonntagabend die Agrarschau MeLa zu Ende. Die Veranstalter und Aussteller zogen eine positive Bilanz. Rund 59.400 Besucher kamen auf das Messegelände. Beitrag anhören 1 Min

Damit konnte die Messe laut Veranstaltern an das Vor-Corona-Niveau von 2019 anknüpfen. Damals besuchten mehr als 70.000 Menschen die MeLa. In diesem Jahr wurde vier Tage lang unter anderem wieder modernste Stall- und Agrartechnik gezeigt. Vor allem aus diesem Bereich waren viele neue Aussteller auf der Messe vertreten, insgesamt waren es mehr als 800. Das sind etwa 100 Aussteller mehr als im Vorjahr.

Backhaus: Modernität und Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt

An den ersten beiden Tagen seien vor allem Fachkunden auf die MeLa gekommen, sagte Messechefin Christin Mondesi. Fachforen befassten sich mit aktuellen agrarpolitischen Themen. Vorn dabei war die Frage nach der Ernährungssicherheit bei stark steigenden Preisen für Energie, Rohstoffe und Dünger. "Die Landwirtschaft hat auf der MeLa ihre Modernität und Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt", bilanzierte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). "Die deutschen Landwirte arbeiten im Stall und auf dem Feld mit modernsten Systemen und mischen im weltweiten Branchenvergleich ganz vorne mit."

Mehr als 200 Tierrassen in Mühlengeez präsentiert

Am Wochenende waren die Tierhallen stark besucht. Züchter präsentierten mehr als 200 Tierrassen. Damit ist die MeLa eine der größten Tierschauen deutschlandweit. Publikumsmagnet war das MeLa-Tier in diesem Jahr: das Punktscheckenkaninchen. Im nächsten Jahr spielt ein echtes Kraftpaket die Hauptrolle - das Uckermärker Rind. Diese Fleischrindrasse ist eine Kreuzung aus Charolais und Fleckvieh, deren Bullen bis zu 1.300 Kilogramm wiegen.

Forwarder-Meisterschaften erstmals mit weiblicher Beteiligung

Am letzten MeLa-Tag war die Landestierschau einer der Höhepunkte. Sämtliche Nutz- und Zuchttierarten aus Mecklenburg-Vorpommern wurden im Vorführring präsentiert. Der beste Honig des Landes wurde prämiert. Und im Forstbereich liefen die Forwarder-Meisterschaften. Mit solchen Maschinen holen Forstarbeiter Holz aus dem Wald. Erstmals überhaupt ging dort eine Frau an den Start. Mithilfe eines Krans mussten unter anderem Holzklötze aufgetürmt werden - und das so schnell wie möglich.

Fehlendes Personal als Wachstumsbremse

Für den Landesbauernverband spielte das Thema Nachwuchsgewinnung eine große Rolle. Auch der Agrarsektor ist vom Fachkräftemangel betroffen. Auch die Präsentation des Handwerks stand unter dem aktuellen Thema Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung. 20 Handwerksunternehmen und Landesinnungsverbände aus Mecklenburg-Vorpommern präsentierten sich auf der MeLa auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern. "Fehlendes Personal kann sich als Wachstumsbremse für die Wirtschaft erweisen. Um künftig wettbewerbsfähig aufgestellt zu sein, müssen Handwerksunternehmen ausreichend Nachwuchs gewinnen", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte (SPD) bei seinem Besuch auf der MeLa.

Die zentrale Aufgabe sei es, jungen Menschen aufzuzeigen, wie vielseitig, innovativ und zukunftsträchtig die Branche ist. Das zeige sich aktuell mehr als deutlich. "Die Schornsteinfeger-, Elektro- und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Branche sowie das Dachdeckerhandwerk spielen eine wichtige Rolle beim Umbau der Energieversorgung", betonte der Staatssekretär weiter.

